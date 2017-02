Suposta fraude de R$ 65 mi para merenda no Estado é investigada

Possíveis irregularidades na gestão de R$ 65 milhões destinados à secretaria estadual de Educação para o Programa de Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica (PNAE) levaram o Ministério Público Estadual instaurar um inquérito civil para investigar suposto ato de improbidade administrativa e/ou danos ao erário.

Um relatório elaborado pelo Ministério de Transparência, Fiscalização e Controle, que destaca as irregularidades encontradas na aplicação dos recursos federais, é mencionado na portaria que institui o inquérito, assinada em 17 de janeiro.

Para abrir o procedimento, o promotor de Justiça em substituição, Gilberto Gomes, levou em consideração que foi identificado o descumprimento do percentual mínimo de aquisições de agricultura familiar; descumprimento e alterações de cardápio sem avaliação de nutricionista; equipamentos/estruturas inadequadas nas escolas; vedação indevida em editais de licitação; realização injustificada de pregão na forma presencial; irregularidades nos Pregões Presenciais nº 01/2015/CNAE/VG/MT e nº 02/2014/CNAE/CBA/MT, conforme os resultados do 2º Ciclo do Programa de Fiscalização em entes federativos.

Na portaria, Gilberto oficia a Seduc para informar se tinha conhecimento do relatório encaminhado pelo Ministério de Transparência. “Caso a resposta seja positiva, nos comuniquem quais foram as providências adotadas pela secretaria para apurar e sanar tais irregularidades, bem como responsabilizar os prováveis envolvidos”, solicita.

Contudo, se nenhuma medida foi implementada, o promotor pede que a pasta esclareça como os recursos federais foram aplicados nas unidades escolares mencionadas no relatório e se tais irregularidades ainda persistem. Ao , a Seduc disse apenas que não foi notificada sobre a abertura do inquérito.