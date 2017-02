Suspeito de corrupção, ex-diretor do Procon pede investigação célere; veja

Arquivo Carlos Rafael, ex-diretor do Procon de Cuiabá, é alvo de investigação do MPE e pede celeridade

O ex-diretor do Procon de Cuiabá, Carlos Rafael Demian Gomes de Carvalho, se apresentou espontaneamente ao Ministério Público Estadual nessa sexta (10), em razão de ainda não ter sido notificado oficialmente sobre a abertura de um inquérito civil que apura denúncia de possíveis atos ilícitos cometidos por ele quando comandou a entidade. “Compareci ao MP porque ainda não fui notificado. Quero que investiguem logo para provar minha inocência”, conta ao .

Carlos Rafael protocolou um documento pedindo celeridade nas investigações, pois entende que o procedimento chegará às mesmas conclusões que uma sindicância realizada pela Procuradoria Geral do Município, em 2015, que não detectou irregularidades na conduta do então gestor. Ocorre que, segundo ele, tanto a sindicância quanto o inquérito têm origem na mesma denúncia feita por uma ex-assessora jurídica do Procon.

Para reforçar sua versão, o ex-diretor do Procon entregou ao uma cópia do resultado da sindicância. Conforme o documento, Carlos e a servidora trocaram uma série de denúncias à época, de modo que após o tramitar a sindicância, a mesma foi arquivada em relação a ele por ausência de materialidade, mas transformada em Processo Administrativo Disciplinar quanto à então assessora jurídica.

Na petição feita ao MPE, Carlos diz que recebeu com surpresa a notícia do inquérito por meio da imprensa e não pelo próprio órgão. Ele assegura ser inocente, se coloca à disposição das autoridades e pede que sejam devidamente apurados os fatos narrados, bem como “que seja tomado todos os depoimentos necessários que compromissem com a verdade e que apresentem de forma cabal o que realmente aconteceu nos fatos envolvendo a denúncia”.

Carlos também pede uma cópia do inquérito para que possa esclarecer-se em relação aos fatos imputados e se defender. Nesta linha, cobra que a investigação tenha uma tramitação célere, “vez que as notícias que saíram na imprensa colocam o peticionante em situação de vexame, ocasionando, entre tudo, danos materiais e imateriais a sua reputação”, pondera.

O inquérito foi aberto pelo promotor de Justiça Roberto Turin. Entre as denúncias que o MPE pretende apurar estão a de que Carlos teria cobrado propina de empresários para não intensificar fiscalizações, bem como para determinar arquivamento de processos sem aplicação de penalidades por interesses pessoais, além de ter dirigido alcoolizado um veículo da entidade. O ex-diretor também teria usado o cargo para captação de clientela para o escritório de advocacia. Ele nega todas as acusações.

Veja, abaixo, petição entregue ao MPE: