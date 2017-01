Suspeito de corrupção, presidente da OAB em Diamantino é solto do CCC

Reprodução Presidente da OAB em Diamantino Persio Oliveira Landim foi solto ontem após ser preso em flagrante

O presidente da seccional da OAB em Diamantino, Persio Oliveira Landim, autuado em flagrante na sexta (20) pela Polícia Civil por suposta tentativa de falsidade ideológica e corrupção ativa, foi solto nesse sábado (21). A informação foi confirmada ao pelo presidente da OAB-MT Leonardo Campos. Segundo informações da Polícia Judiciária Civil, os crimes teriam sido cometidos contra um tabelião de Santo Antônio de Leverger. Persio estava detido no Centro de Custódia de Cuiabá.

Assim que foram informados da prisão de Persio, Leonardo e o presidente do Tribunal de Defesa das Prerrogativas (TDP), André Stumpf, se dirigiram até Santo Antônio, nesse sábado, para acompanhar o caso. “Estamos prezando para que todas as prerrogativas profissionais sejam respeitadas na forma da lei 8.906/94”, diz trecho da nota de esclarecimento emitida pela Ordem.

Diante da situação, um processo foi instaurado no Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da OAB para apurar as condutas éticas do advogado no respectivo caso. “Além de lamentar o ocorrido, a OAB reforça que o vigor que a faz agir na defesa intransigente das prerrogativas é o mesmo para apurar de forma imparcial as condutas dos seus inscritos”, conclui a nota.

Entenda

Segundo informações da PJC, Persio recebeu voz de prisão dentro do Cartório do 2º Ofício, depois de supostamente coagir um tabelião para lavrar uma certidão falsa, informando que seu cliente não havia assinado de próprio punho uma escritura de constituição da hipoteca de uma fazenda, em 2013. O presidente seccional queria que o tabelião declarasse que a escritura tinha sido assinada por terceiro qualquer.

Com o dinheiro da hipoteca, o cliente do advogado havia contraído financiamento de R$ 22 milhões, que não foi pago e a fazenda dada como garantia, tomada pelo banco. A prisão contou com apoio de policiais da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), unidade em que o tabelião havia registrado boletim de ocorrência, denunciando a coação sofrida.

Ainda de acordo com a Civil, para coagir o tabelião o advogado se associou a dois donos de sites de notícias de Cuiabá que recentemente publicaram matéria atribuindo uma série de supostos crimes ao tabelião, cometidos no exercício da função cartorária. Persio propôs ao tabelião que atuaria junto aos jornalistas para que todas as notícias acusatórias fossem retiradas dos veículos.

Outra funcionária do Cartório também foi procurada pelo presidente da seccional e ameaçada para que fizesse a certidão falsa. Ela ainda será ouvida pelas autoridades policiais.

Durante interrogatório ao delegado Fernando Fleury, Persio negou a denúncia e alegou que o motivo de ir ao cartório era para saber se o cliente havia estado no estabelecimento, à época da lavratura da escritura de hipoteca, em 2013. Disse ainda que, a pedido do tabelião, tentou ajudar, ligando para os jornalistas, a fim de que eles retirassem as notícias caluniosas do ar e não publicassem outras, contudo, sem intenção de receber algo em troca.