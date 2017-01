Tabelião de Chapada é afastado e cartório reabre após 1 mês fechado

Reprodução Cartório de Chapada dos Guimarães ficou fechado por vários dias

A Justiça de Chapada dos Guimarães afastou o tabelião Estevão Valente Landin, do 2º Serviço Notarial de Chapada dos Guimarães, por irregularidades no exercício do cargo. Diante da situação, o cartório do município ficou mais de um mês fechado e foi reaberto ontem (18).

A decisão é de 15 de dezembro do ano passado, da juíza Silvia Renata Anffe Souza da 1º Vara de Chapada e diretora do Fórum. Ela determinou também o afastamento dos demais substitutos nomeados e contratados por Estevão.

Estevão foi efetivado no cartório em 2010, em razão da aposentadoria do então titular. A partir de novembro de 2015, a magistrada tomou ciência de supostas irregularidades e fraudes na unidade, entre elas lavratura de escritura pública e procuração com documentos falsos. Todavia, o próprio tabelião pediu cancelamento desta escritura posteriormente, o que fez com que Anffe apontasse que houve “existência de inobservância de precauções e cautelas na confecção dos atos”.

Neste sentido, a magistrada entendeu que houve quebra de confiança em relação a Estevão, pois ele teria praticado uma sucessão de atos em desacordo com a legislação ao deixar de agir com “zelo e cuidado ao proceder a lavratura dos atos notariais, existindo, assim, graves irregularidades no exercício de seu mister”. Deste modo, o afastamento do tabelião foi considerado imprescindível.

Foi determinada ainda a suspensão do expediente do cartório por 10 dias para que a transição da gestão e os bancos do município foram oficiados a bloquear a movimentação bancária de todas as contas vinculadas à unidade.

Novo tabelião

Na mesma decisão, a magistrada designou a tabeliã Luciana Martinha Hardman da Silva para administrar a unidade na condição de interina. Ela recebeu o prazo de 10 dias úteis para fazer o inventário do acervo do cartório e reabri-lo. Contudo, o prazo não foi suficiente e a nova tabeliã pediu mais tempo, o que foi aceito pela juíza. Luciana ficará à frente do cartório até que seja realizado concurso público ou ato de substituição.

No tempo em que ficou fechado, a demanda foi redirecionada para o cartório do distrito de Água Fria, a 40 km do município, com exceção do registro de escritura. Segundo Corregedoria do Tribunal de Justiça, responsável pelos cartórios, a decisão buscou atender o interesse público e garantir a segurança dos atos realizados. A atribuição da unidade é tabelionato de notas, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas e tabelionato de protesto.

Na porta do cartório, um aviso informava que a unidade estava fechada por decisão judicial. A situação gerou desconforto na população que procurou o local e se deparou com as portas fechadas.