Taques e Leitão rebatem acusações de Juarez sobre Operação Sorrelfa

Arquivo Taques e Leitão podem acionar juridicamente prefeito Juarez por acusações relacionadas à Sorrelfa

Acusados pelo prefeito de Sinop, Juarez Costa (PMDB) de serem os articuladores da operação Sorrelfa, deflagrada nessa quinta (15) pelo Grupo de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), o governador Pedro Taques (PSDB) e o deputado federal Nilson Leitão rebateram as acusações do peemedebista. Os dois devem acionar o adversário juridicamente.

Durante evento no Palácio Paiaguas, nesta sexta (16), o governador se limitou a dizer que não tem poderes para interferir no Ministério Público ou no Tribunal de Justiça (TJMT).

“Imagine se eu tivesse esse poder de mandar no Gaeco e de mandar no Tribunal de Justiça. A decisão é do Tribunal de Justiça. Agora, eu tenho certeza que aquele que tem a polícia na porta da sua casa fica preocupado”, declarou Taques.

Nilson Leitão (PSDB), por sua vez, afirmou que Juarez Costa (PMDB) é leviano ao acusá-lo de ter influenciado na operação Sorrelfa. O tucano declarou ainda que há 15 anos é responsabilizado pelos "infortúnios" do adversário.

“Não sou autor de qualquer denúncia contra o atual prefeito, que, aliás, é *investigado em mais de 150 inquéritos pelo Ministério Público*, embora, no passado tenha sido alvo preferencial dele com várias denúncias contra mim. Não é a primeira vez que me culpa pelos seus infortúnios. Este comportamento o acompanha há pelo menos 15 anos”, informou o deputado, por meio de nota.

Nilson Leitão comunicou ainda que irá processar Juarez pelas declarações. O secretário Paulo Taques, porta voz do governador também informou que o peemedebista terá que responder na Justiça suas declarações.

Operação Sorrelfa

Juarez Costa foi alvo de mandado de busca e apreensão durante a operação deflagrada ontem. Agentes do Gaeco estiveram na casa do prefeito, na Prefeitura de Sinop e em um posto de combustíveis. Também foram cumpridos mandados em Santa Catarina.

Segundo o Ministério Público, a ação corre em segredo de justiça e são apurados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Após o cumprimento dos mandados, Juarez fez pronunciamento em seu gabinete na prefeitura e atribuiu toda a operação ao governador e ao deputado federal Nilson Leitão (PSDB), seu adversário político.

“Finalizo me dirigindo ao governador do Estado, ao deputado federal e seus asseclas. Vocês não vão me impedir de trabalhar por Sinop. Queiram os Pinóquios da vida, ou não, eu estarei aqui até o dia 31 de dezembro”, declarou Costa.

Confira, abaixo, a íntegra da nota de Leitão:

A respeito das declarações do *Prefeito de Sinop, Juarez Costa*, dada em conversa com jornalistas na noite desta quinta-feira (15), quando creditou a *OPERAÇÃO do GAECO* da qual foi alvo, para *investigar crimes de formação de quadrilha, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro dentre outros*, a uma ação política do governador Pedro Taques e a mim, Nilson Leitão, esclareço que: