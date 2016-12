Taques, Selma, e demais autoridades recepcionam Sérgio Moro em almoço

As principais autoridades do Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Executivo se reuniram em um almoço, nesta segunda (5), no Hotel Gran Odara, para recepcionar o juiz federal Sérgio Moro, responsável por julgar casos da Operação Lava-Jato na 4ª Vara Federal, em Curitiba (PR). Nesta noite, ele ministrará uma palestra sobre enfrentamento da corrupção.

O magistrado foi flagrado pelas lentes do no momento em que chegava ao hotel, por volta das 12h, acompanhado por policiais federais. Contudo, não quis dar entrevista. “Eu não tenho dado entrevista ultimamente, me desculpe”, se limitou a dizer e adentrou ao hotel, onde deve permanecer até o horário do evento, previsto para começar às 19h.

Gilberto Leite/Rdnews Juiz federal Sérgio Moro está em Cuiabá para palestrar sobre enfrentamento da corrupção

Já a juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, comentou que a reunião se trata de uma cortesia de recepção do colega magistrado. “É muita honra para todos nós podermos estar contando com a presença dele. À noite provavelmente vai nos dar um show de conhecimento e de esclarecimento a respeito desse momento que o Brasil está vivendo. Então, agora esperamos poder compartilhar com ele alguns momentos de descontração, só confraternizar”.

Na lista de 24 convidados para o almoço estavam o governador Pedro Taques (PSDB) e o vice Carlos Fávaro (PSD), bem como o procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado Gustavo Nogami, o presidente recentemente eleito do Tribunal de Justiça desembargador Rui Ramos, o superintendente da Polícia Federal Áderson Vieira Leite e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Antônio Joaquim.

O procurador geral de contas Gustavo Deschamps, o juiz federal Jefferson Schinaider e procurador-geral de justiça Paulo Prado também constavam na lista. Assim como os secretários estaduais Rogers Jarbas (Segurança Pública), Valdiney Arruda (Trabalho e Assistência Social), Márcio Dorilêo (Justiça e Direitos Humanos) e a promotora Ana Cristina Bardusco, secretária-executiva do Comitê Insterinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

A palestra é parte integrante da programação do lançamento do novo Portal Transparência e do Canal de Denúncia do Governo. A articulação para trazer o magistrado partiu da secretária de Transparência e Combate à Corrupção, Adriana Vandoni, e contou com aporte de parceiros.

Segundo ela, a intenção é mostrar que a corrupção não está só no governo, mas também nas empresas que praticam atitudes irregulares. “É um problema nacional de corrupção que tem que ser enfrentado. Estamos fazendo a nossa parte. Dando mais transparência aos atos do governo e trabalhando com conscientização”, enfatizou Vandoni.