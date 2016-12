TCE pede intervenção no município por falhas na prestação de contas

Gilberto Leite/Rdnews Conselheiro Valter Albano cita que o município deixou de encaminhar a prestação de contas, além de não efetuar a entrega do balanço geral até o dia 16 de abril deste ano, prazo final para essa obrigação

Com isso, Santo Antônio se torna o segundo município no Estado a receber pedido de intervenção. O primeiro município com pedido de intervenção foi Chapada dos Guimarães.

Agora, os relatórios serão remetidos ao legislativo municipal. Os vereadores podem acompanhar o relatório reprovando as contas e/ou aprovar os balancetes das contas da Prefeitura.

Segundo consta no parecer do conselheiro relator, Valter Albano da Silva, as contas anuais da prefeitura, exercício de 2015, sob responsabilidade do ex-prefeito Valdir Ribeiro, do período de 06 de janeiro a 06 de outubro de 2015 e do prefeito Valdir de Castro Filho, Valdirzinho (PDT) do período de 07 de outubro a dezembro do mesmo ano, não foram informadas. “O município deixou de encaminhar a prestação de contas, além de não efetuar a entrega do balanço geral até o dia 16 de abril deste ano, prazo final para essa obrigação”, disse Albano.

Valdir Castro Filho e Valdir Ribeiro já haviam sido notificados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, fizessem a entrega do balanço geral dos informes de fevereiro a dezembro e dos informes de todos os demonstrativos contábeis. “Efetuadas as notificações, o gestor enviou justificativa, não encaminhando, contudo a prestação de contas no prazo e nem até a presente data. Na sequência, a Secex, mesmo com os dados incompletos, abrangedo informações de 2015, emitiu relatório apontando 12 irregularidades, sendo 7 graves e cinco gravíssimas”, citou o relator.

Diante disso, o Ministério Público de Contas opinou por emissão de parecer técnico negativo e pela tomada de contas ordinária e representação ao governo pela intervenção.

Em fevereiro, os vereadores por Santo Antonio de Leverger não acataram uma outra denúncia contra Valdirzinho. Conforme documentos, o pedetista teria violado a lei orgânica do município por utilizar o cargo público para tirar proveito financeiro com a venda de empresas pessoais de combustíveis à prefeitura, o que teria resultado em lucro de R$ 1 milhão.