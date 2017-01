TCE pede tomada de contas em gasto de R$ 2 mi da Empresa Cuiabana

Reprodução Determinação foi realizada durante julgamento em sessão plenária em 20 de dezembro, das contas anuais de gestão de 2015 da Secretaria de Saúde de Cuiabá; Ary Soares foi penalizado em 6 UPFs

O Pleno do Tribunal de Contas do Estado determinou à atual gestão da Empresa Cuiabana de Saúde Pública que instaure Tomada de Contas Especial para que sejam apurados pagamentos feitos à cooperativa Coopanest na vigência do contrato 03/2015. Segundo o TCE, se verificou que foi acrescido indevidamente ao contrato 81 plantões, o que representou um aumento de 15,01% ao valor total de R$ 2 milhões.

A determinação foi realizada durante julgamento, em sessão plenária em 20 de dezembro, das contas anuais de gestão da Secretaria de Saúde de Cuiabá referentes ao exercício de 2015, a qual se anexou a representação interna contra a Empresa de Saúde. De acordo com o voto do relator, conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, a tomada de contas deve ser concluída no prazo de 60 dias.

Além da impropriedade, o ex-secretário municipal de Saúde, Ary Soares de Souza Júnior, foi penalizado em 6 UPFs por falha no processo seletivo simplificado nº 001/2015, no qual se fundamentou apenas em conferência de documentos, análise de aperfeiçoamento profissional, entrevista, avaliação da aderência do perfil do candidato e tempo de serviço.

Quanto às contas de gestão da SMS, o conselheiro entendeu por sua regularidade, uma vez que não houve dano ao erário, nem comprometimento dos atos de gestão nas poucas irregularidades identificadas. “As irregularidades podem ser corrigidas com determinações legais, uma vez que não macularam as presentes contas”, afirmou na decisão, que foi acompanhada pelos demais membros do Pleno.

Outro lado

Com relação à determinação para realização da tomada de contas, o diretor geral da Empresa Cuiabana, Jorge de Araújo Lafetá Neto, comentou que recebeu com estranheza a notícia. “Porque as contas da Empresa Cuiabana já foram julgadas em dezembro pelo conselheiro Luiz Augusto. Inclusive o conselheiro Campos Neto fazia parte da bancada e votou aprovando”, observou.

Neste sentido, informou ao que está aguardando a notificação do TCE, mas que tentará sanar o possível equívoco. “Não existe isso, nós não pagamos esse valor, o contrato não tem isso. Temos a prova de tudo, inclusive as notas da empresa de quanto ela recebeu, já apresentamos ao TCE”, completou.

Já o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), disse que não tomou conhecimento do pedido do TCE, mas determinou que a secretária municipal de Saúde, Elizeth Lúcia de Araújo, se inteire do assunto. “Estou pedindo, inclusive, o acórdão da decisão e vamos tomar todas as providências necessárias para passar a limpo a saúde pública da Capital”, comentou. (Com Assessoria)