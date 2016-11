Testemunha reafirma que esquema beneficiou Ságuas; 5% de propina

Gilberto Leite/Rdnews Deputado federal é novamente citado por testemunha arrolada na instrução da operação Rêmora

O funcionário da empresa Sanepav, José Henrique Marimon Stephan, ouvido nesta terça (8) na 7ª Vara Criminal sob a juíza Selma Arruda, a respeito da ação penal oriunda da Operação Rêmora, volta a afirmar que era necessário o pagamento de 5% para participar da licitação em obras tocadas na secretaria estadual de Educação.

José Henrique havia declarado a afirmação em depoimento ao Gaeco, e na ocasião contou que o então titular da Seduc, hoje deputado federal Ságuas Moraes (PT), seria o beneficiário da propina paga. “Que seu patrão dizia que esse dinheiro era arrecadado pela Seduc para patrocinar a futura campanha eleitoral do, à época, secretário Ságuas Moraes”, disse à época.

Na audiência de hoje, o funcionário relatou que esteve em uma reunião no bairro Santa Rosa, onde foi tratada o número de medições e obras que seriam realizadas. Além disso, ressaltou que foi dito que, com a entrada do novo governo, o sistema iria mudar e que era necessário o pagamento de 5% para participar da licitação. “Quando cheguei no local percebi que o assunto não era o que pensava, e não quis participar”.

O promotor Marcos Bulhões questionou se o chefe de José Henrique contou que era necessário pagar propina para que realizassem as obras e quem cobrava o repasse ilegal. “Quem fazia isso era o Ricardo Sguarezi”, respondeu. Ele explica que o empresário Luis Fernando da Costa Rondon também participou do encontro. José Henrique disse acreditar que o chefe não pagou a propina, pois os valores eram altos.

Nesta linha, ele reforça que seriam destinados os valores de 5% cobrados dos empresários para campanha de Ságuas. O deputado, por sua vez, nega o fato e garante que jamais cobrou propina para fins de campanha no período em que foi secretário da Seduc. Inclusive assegura que nunca autorizou ninguém a pedir recursos para campanha. “No nosso tempo não tinha isso, não existia essas pessoas lá fazendo isso. E se alguma pessoa pediu meu nome eu não soube, porque na campanha quem pedia apoio era eu, eu mesmo ligava para o pessoal”.

Operação

A Operação Rêmora, que já conta com a segunda fase, busca desmantelar uma organização criminosa formada por servidores públicos estaduais e empresários do ramo de construção civil organizados em cartel que distribuíram entre si diversas licitações de construção e reforma de escolas públicas estaduais junto à Seduc.

Citado como destinatário de propina, Ságuas nega e diz estar tranquilo