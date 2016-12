Testemunhas não são achadas e audiência é remarcada para janeiro

O ex-secretário estadual César Zílio, o ex-presidente da Assembleia José Riva e o coronel José Nunes Cordeiro, tido como “braço criminoso” da organização que supostamente fraudava incentivos fiscais no Estado, serão ouvidos na tarde desta terça (13), na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, pela juíza Selma Arruda, acerca da instrução processual oriunda da Operação Sodoma II, deflagrada em 11 de maço deste ano.

Também estão previstos para serem ouvidos novamente as testemunhas Robinson Aparecido Venturini, Wilson Gambogi Pinheiro Taques, Luiz Heraldo Medeiros de Carvalho e Erica Marques Siqueira Silva.

Esta fase da operação investiga a aquisição ilegal de um terreno, localizado na avenida Beira Rio, em Cuiabá, pelo valor de R$ 13 milhões, com recursos supostamente oriundos da cobrança de propina de empresários e desvio de verba. Segundo a denúncia do Ministério Público Estadual, a propina era cobrada de empresários por agentes do governo Silval, para que fossem mantidos os contratos entre empresas e o Estado.