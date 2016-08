Tiago diz que Riva teria prometido R$ 100 mil por mês de propina como foi

A defesa de Fábio Formiga questiona porque Tiago levou Mischur até a casa de Riva, onde trataram da continuidade da Consignum no contrato com o Estado, se o próprio Tiago já tinha a promessa de que receberia R$ 100 mil por mês caso a Zetra fosse contratada. Diante disso, o réu não conseguiu responder.

Tiago não sabe dizer se os R$ 2,5 milhões pagos por Willians eram a título de propina ou relativos a uma dívida de Silval com Riva. Do ex-parlamentar, ele diz ter ouvido a versão sobre a dívida. Do empresário, Tiago conta que ter ouvido a versão de que Mischur estava com problemas na licitação.