TJ acata apelação do MP e venda de área pode ser anulada em Sinop

Reprodução A área próxima ao cemitério de Sinop é questionada pela Justiça desde 2012

O Tribunal de Justiça julgou procedente apelação para que a decisão do juízo da 6ª Vara de Sinop, que considerou legal a venda de uma área realizada pela prefeitura, próxima ao cemitério municipal, seja reformada. O desembargador José Zuquim Nogueira, da 4ª Câmara Cível, é o relator do processo que foi acatado por unanimidade.

A venda do terreno é questionada na Justiça desde 2012, em duas ações, uma do Ministério Público e outra do ex-vereador Valdir Sartorelo. Eles alegam que a área foi vendida por um preço muito menor que o valor real. Para o MP, o prejuízo aos cofres públicos deve ultrapassar os R$ 50 milhões e sustenta ainda que houve desvio de finalidade quanto à desafetação e alienação do imóvel, já que o laudo pericial que apresentou o valor do terreno para a venda contém falhas.

Segundo o órgão fiscalizador, a área denominada R6 foi doada pela Colonizadora Sinop ao município na época da aprovação do plano de loteamento "Cidade de Sinop", em 1979, com destinação exclusiva para instalação e funcionamento do cemitério.

Em 2012, foi aprovada a Lei Municipal 1.687 atribuindo a referida área como de propriedade da Colonizadora Sinop que efetuou uma segunda doação ao município. A R6 foi desmembrada e parte dela (256.326,18 m²) alienado por meio de procedimento licitatório no valor de R$ 9,8 milhões.