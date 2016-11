TJ anula corte de ponto a servidores do Sintap e determina restituição

Davi Valle Advogado do Sindicato, Francisco Faiad explica que agora resta ao Sintap aguardar a publicação do acórdão e requerer que TJ oficie o Indea para que faça o pagamento dos dias cortados dos servidores

Por maioria de 15 votos a 7, os desembargadores do Tribunal Pleno concederam o mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Sistema Agrícola, Agrário, Pecuário e Florestal do Estado (Sintap), que buscava reverter o corte de 11 dias de ponto dos servidores grevistas, por decisão da direção do Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), sem que houvesse o devido julgamento da legalidade da greve da autarquia. A conclusão do julgamento ocorreu na tarde desta quinta (24).

No julgamento, o TJ entendeu como ilegal o corte de ponto dos servidores, ainda que em greve, enquanto não houve um julgamento definitivo da legalidade do movimento pelo próprio Tribunal. “É uma decisão que deve nortear todas as categorias, mas que para o caso do Indea vem dar uma resposta positiva no sentido de que não se deveria ter cortado o ponto dos servidores que estavam em greve no mês de junho”, explicou o advogado que representa o sindicado, Francisco Faiad.

Neste sentido, Faiad explica que agora resta ao Sintap aguardar a publicação do acórdão da decisão para requerer, imediatamente, junto ao presidente do TJ, o desembargador Paulo da Cunha, que oficie ao Indea e que se cumpra a determinação quanto ao pagamento dos dias cortados dos servidores.

Agora, os sindicalistas ainda têm outros dois embates a serem discutidos no TJ. “Um é a legalidade ou ilegalidade da greve dos servidores, a outra é a determinação que estamos pedindo para que o governo pague de forma única a totalidade da RGA”, esclarece o advogado.

A assessoria do Sintap destaca que o corte de pontos ocorreu apenas com os servidores de base do sindicado e não dos servidores de base do Sindicato dos Fiscais Estaduais de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado (Sinfa).

Justiça suspende liminar que proibia Indea de cortar ponto de servidores