TJ nega ação de taxistas contra multa e sanções impostas na Gestão Mauro

O Tribunal Pleno decidiu, por maioria, extinguir ação impetrada pela Associação dos Empresários Permissionários de Pontos de Táxi (Aspertáxi), que acionou a Prefeitura de Cuiabá e a Câmara por ter aprovado uma alteração que fez com que a da lei 5090, de 22 de abril de 2008, passasse a prever sanções e multas à categoria. A decisão foi proferida na tarde desta quinta (23).

Reprodução Relator, desembargador Alberto Ferreira decidiu extinguir ação impetrada contra a prefeitura

A associação requeria a inconstitucionalidade da lei, uma vez que, segundo a defesa patrocinada pelo advogado Adolfo Arini, afeta a categoria. Também aponta que foi votada “às escuras”. O advogado diz inclusive que o protocolo feito pelo prefeito à época, Mauro Mendes (PSB), foi encaminhado à Câmara por volta das 10h, e as 11h30 já teria sido votada.

“Sem pertinência de urgência, lei que trata de assunto que afeta uma classe dos taxistas. Classe que não seja a mais bonita mais cheirosa, mais instruída, mas é constituída através de lei federal que concede reserva de mercado para exploração das vias urbanas no transporte individual de passageiros”, sustenta.

O advogado ressalta que a associação é composta por empresas jurídicas que estão dentro da lei de 22 de abril de 2008, que permitia às empresas até 80% das concessões para exploração. O jurista assegura que não há no quadro de empregados membro permissionário.

Nesta linha, Adolfo alega que a lei não cumpriu as formalidades, nem no âmbito material nem na questão formal. “Porque a lei ora impugnada teve tramites legislativos em relação à matéria que trata instituição de lei reformada do mérito de exploração para transporte público de passageiros”.

Além disso, aponta que foram imputados vícios, dentre eles multas, bem como pontua que houve violação no Regimento Interno da Câmara. “Foi aprovada com mais de 29 ações, dois anexos e imputação de 60 sanções, multas que foram tipificas em menos de 40 minutos, tudo isso que nos levou ao pedido da inconstitucionalidade da norma. A toque de caixa a favor do prefeito, que através da maioria na Câmara não teve qualquer dificuldade em aprovar o que era do seu interesse”.

Apesar da sustentação do advogado, o relator desembargador Alberto Ferreira votou pela extinção do mérito. “De um lado temos pessoas jurídicas, de outro os permissionários individuais, reais beneficiários com a reforma da lei”, pondera.

O relator ainda ressalta trecho do despacho onde a secretaria municipal de Mobilidade Urbana (Semob) destaca as mudanças da lei. “Segundo a Semob o advento da lei se deu justamente para reequilibrar e dar maior possibilidade de inserção aos permissionários autônomos e não se simplesmente favorecer o poderio empresarial”.

Com base nisso, Alberto deciciu pela extinção sem resolução do mérito da causa, onde manifesta a ilegitimidade da associação. O relator foi acompanhado pelos 28 desembargadores presentes na sessão.