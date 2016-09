TJ nega ação, vê recurso protelatório e aplica multa de R$ 15 mil a Stábile

Divulgação Pleno do TJ rejeitou embargo de declaração interposto pela defesa de Stábile

Por maioria, o Pleno do Tribunal de Justiça rejeitou, nesta tarde (15), um embargo de declaração interposto pela defesa do desembargador aposentado compulsoriamente, Evandro Stábile, e ainda determinou a aplicação de multa de R$ 15,7 mil. O recurso estava sob relatoria do desembargador relator Marcos Machado, que propôs a multa por considerar que o recurso era idêntico a outro anteriormente apresentado e também rejeitado.

Stábile buscava o desprovimento do primeiro embargo de declaração que, por sua vez, pedia esclarecimentos sobre o PAD que resultou na aplicação da pena de aposentadoria compulsória contra ele. “O recurso aclaratório não se presta a responder questionários feitos pela parte. No contexto, identificado o caráter protelatório, a meu ver, desses embargos, diante dessa rediscussão de matéria, eu entendo que deva ser aplicado multa”, disse Machado.

O desembargador leu trecho do recurso, no qual a defesa suscitou a nulidade do julgamento do PAD, em razão da “injusta prisão cautelar”, que teria impedido Stábile de comparecer a sessão. Sobre este ponto, o relator apresentou a certidão de intimação e a premissa foi rejeitada por unanimidade.

Além disso, Machado citou que a nulidade deveria ter sido levantada no primeiro embargo. “Na essência, não há dúvida nenhuma de que a matéria é mera rediscussão, inclusive de defesas apresentadas e rebatidas no julgamento do PAD”, reforçou.

A defesa pediu ainda a nulidade dos atos processuais praticados posteriormente a sessão do julgamento e sustentou que houve vários pontos obscuros na decisão, o que também foi rejeitado.

Entenda

Stábile estava preso no CCC desde abril deste ano, quando foi condenado pelo crime de corrupção, com pena de 6 anos de reclusão em regime inicial fechado e perda do cargo, além de 100 dias-multa. Ele obteve a soltura pelo STF e deixou a prisão em 3 de agosto.

Ex-presidente do TRE, a condenação de Stábile é relativa à Operação Asafe, deflagrada pela PF em 2010. A Polícia Federal deflagrou a operação com o objetivo de apurar práticas de exploração de prestígio, corrupção ativa, passiva e formação de quadrilha. O esquema era relacionado à venda de sentenças no Tribunal de Justiça e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

Seis advogados e um empresário foram presos na época, todos com ligação ao desembargador aposentado José Tadeu Cury, que inclusive foi levado para prestar esclarecimento, junto com outros juristas e magistrados, dentre eles, Círio Miotto, Donato Fortunato Ojeda e Stábile. Desde 2010, Stábile estava afastado das funções e, agora, foi aposentado compulsoriamente.

Após 4 meses, Stábile deixa prisão e vai aguardar julgamento em casa