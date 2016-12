TJ nega recurso e João Emanuel deve passar Natal e Ano Novo na cadeia

Por unanimidade, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça negou o pedido de habeas corpus impetrado pelo ex-presidente da Câmara de Cuiabá João Emanuel Moreira Lima, preso desde setembro pela suposta prática do crime de estelionato e por integrar organização criminosa, na deflagração da Operação Castelo de Areia.

Rodinei Crescêncio/Rdnews Ex-vereador João Emanuel deve ficar preso após desembargadores negarem HC

Com isso, a tendência é que o ex-parlamentar passe o Natal e Ano Novo atrás das grades, considerando que o recesso forense tem início nesta terça (20). Segundo o irmão dele, Lázaro Moreira Lima, neste recurso a defesa havia pedido extensão dos benefícios concedidos ao corréu Walter Dias Magalhães Júnior, e que o suposto “salve” que o mesmo alegou ter recebido não existiu, “não podendo este fato ser utilizado em seu desfavor”.

Neste sentido, o advogado requereu a extensão do benefício e à exceção da fiança arbitrada, tendo em vista que não possui renda e nenhum bem no nome. Como o pedido foi negado pelo TJ, agora a defesa afirma ingressar com outro recurso no Superior Tribunal de Justiça. “Se conseguirmos o acórdão hoje, hoje mesmo vamos para o STJ, contudo se sair só amanhã, protocolamos no recesso”, explica ao .

Na decisão, os desembargadores Ana Cristina Silva Mendes e Marcos Machado acompanharam o relator Orlando Perri, que não viu motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar. “Digo isso porque, ao contrário do coautuado Walter, o paciente João Emanuel responde a outras quatro ações penais, todas na 7ª Vara Criminal da Capital, demonstrando, assim, sua propensão à prática de delitos”, ressalta no despacho.

Castelo de Areia

A juíza Selma Rosane Arruda, da 7ª Vara Criminal, decretou a prisão preventiva de João Emanuel a pedido do Gaeco, em 16 de setembro. A decisão foi tomada após laudo médico indicar que o ex-vereador, que passou por cirurgia de varicocele bilateral, não necessitava mais de cuidados especiais e estaria apto para sair do repouso pós-operatório para ser recolhido ao sistema prisional.

A Operação Castelo de Areia investiga um esquema que aplicava golpes no Estado. De acordo com as investigações, o ex-vereador teria utilizado um falso chinês para aplicar golpes e movimentar mais de R$ 50 milhões.

Pelo menos sete vitimas foram identificadas pela Delegacia Regional de Cuiabá em conjunto com a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO). O esquema funcionava desde 2014, o prejuízo pode chegar a até R$ 500 milhões. O mandado de prisão de João Emanuel foi cumprido no Hospital Santa Rosa, na Capital.

Gaeco prende João Emanuel e ex-vereador é levado para o Carumbé