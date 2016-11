TJMT cassa liminar que bloqueou R$ 6,8 mi e impôs medidas à Sanear

Assessoria TJ pontua que bloqueio de R$ 6,8 mi, 50% da Sanear e 50% da Prefeitura, afeta economia do município

O Tribunal de Justiça (TJ) cassou liminar que exigia do Serviço de Saneamento Ambiental (Sanear) de Rondonópolis medidas protetivas contra o despejo de esgoto sem tratamento nos rios e córregos da cidade. A medida judicial que estava em vigor, requerida pelo Ministério Público Estadual (MPE), chegou a bloquear mais de R$ 6,8 milhões das contas do município para intervenções necessárias no sistema de tratamento de esgoto na EEE Vila Canaã e outras 17 Estações Elevatórias de Esgoto.

A ação ajuizada pelo MPE sugeria 13 medidas que deveriam ser tomadas urgentemente para que não ocorresse mais vazamento de esgoto nas águas. Entre elas, execução de obras de urgência nas EEE; levantamento e limpeza das áreas adjacentes, instalação de tampas nas bocas de lobo; manutenção de funcionários de plantão 24h na EEE Vila Canaã; e colocação de novo gerador de energia elétrica no local.

Na decisão que cassou a liminar, o TJ afirma que os limites da razoabilidade e proporcionalidade foram feridas pelo juízo de primeira instância. O Tribunal pontuou ainda que o bloqueio de R$ 6,8 milhões, sendo 50% da Sanear e 50% da Prefeitura, prejudicaria a economia do município.

“A liminar concedida em sede da Ação Civil Pública acabou por dar ensejo a grave lesão à ordem e à economia pública do município, com potencial para frustrar a satisfação de outras obrigações financeiras regularmente previstas em suas peças de planejamento orçamentário”, diz trecho da decisão.

Diante da decisão do TJ, o promotor Marcelo Caetano Vacchiano já se reuniu com o diretor-geral do Sanear, Themis de Oliveira. O encontro serviu para tentar encontrar saídas para as medidas urgentes que precisam de intervenção da autarquia.

Multa

A unidade regional da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) de Rondonópolis multou em R$ 700 mil a empresa responsável pelo tratamento de esgoto no município, a Sanear. A multa foi aplicada devido à poluição ocasionada pelo vazamento de afluentes sem tratamento lançados no Córrego Bambu, que deságua no Rio Vermelho.

Conforme o gerente da regional do órgão ambiental no município, Murilo Amaral, a contaminação não é tão grave quanto se esperava, pois foi constatado que apenas o local onde houve o vazamento foi poluído. “A contaminação não se estendeu para outras áreas, por isso não há risco neste momento para o Pantanal, mas a secretaria vai acompanhar o caso”.

Nos dias 20 e 27 de setembro a regional do órgão ambiental em Rondonópolis esteve no local do vazamento para fazer vistoria. Durante a inspeção, foram constatadas que as bombas hidráulicas que transportam o esgoto para a estação de coleta estavam queimadas. A pedido do Ministério Publico Estadual (MPE) equipe do laboratório da Sema de Cuiabá também esteve no local e coletou as amostra da água para análise.

Além disso, a Sema encaminhou à Sanear uma notificação recomendatória elencando 14 providências de melhorias a serem tomadas no local. “A Sema vai aguardar que a empresa cumpra todas as medidas para sanar o problema, mas a solução é de médio e longo prazo”.