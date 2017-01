Trabalhador que vivia em regime de escravidão é resgatado em Confresa

O trabalhador Antônio Rodrigues de Jesus, de 72 anos, que vivia em condições análogas à escravidão, foi resgatado no último dia 12 por uma equipe mista formada pela Auditoria Fiscal do Trabalho de Mato Grosso, órgão vinculado à superintendência Regional do Trabalho, Polícia Federal e Ministério Público do Trabalho (MPT) de um sítio localizado na zona rural de Confresa (a 1.168 km de Cuiabá).

Assessoria Trabalhador Antônio Rodrigues, de 72 anos, que vivia em condições análogas à escravidão

A vítima trabalhava na lida rural, como ordenha de vacas e plantio de milho, contudo, não recebia salários há pelo menos nove anos. O trabalhador recebia apenas alimentação, moradia, "pinga" e "fumo", assim mesmo, de forma precária. A residência era um galinheiro, onde dividia o espaço com produtos agrícolas, localizado nos fundos do sítio, a 100 km do Centro de Confresa.

De acordo com a equipe que o resgatou, por ser considerado "quase da família" pelo patrão, Carlos Alberto Bento, Antônio era submetido às péssimas condições de trabalho e de vida, bem inferior a da família que morava. A jornada de trabalho iniciava às 5h ou 6h e se estendia até às 17h ou 18h, com intervalo para o almoço, sem água potável, utilizando-se de um córrego para a higiene pessoal, sem sabonete. O trabalhador também não tinha férias e descanso semanal.

Salário

Aos representantes dos órgãos do trabalho, Antônio informou que tinha acertado um salário de R$ 6 por dia, contudo, recorda que recebeu apenas R$ 60, uma única vez. Em depoimentos aos auditores-fiscais do trabalho Otávio Morais Flor e Nei Alexandre de Brito Costa, a vítima afirma ter recebido “duas calças, duas camisas, dois calções, um par de botina e um boné”, sem nenhum equipamento de proteção individual (EPI) para o manuseio de motosserra.

De acordo com o dono do Sítio dos Cabritos, uma propriedade de 10 alqueires, "seo" Antônio não recebia salário porque "tudo que teria no local era nosso", ressaltando que além dele, a esposa, filhos e neto não terem banheiro, esgoto e que todos se alimentavam igualmente. A produção rural do sítio é baseada na venda de leite, conta com a criação de 70 cabeças de gado, de 42 de cabritos, além de porcos e galinhas. Produz ainda milho, mandioca, cana e banana.

Assessoria Antônio Rodrigues de Jesus dormia no galinheiro da propriedade junto com produtos agrícolas

Direitos

Os auditores do trabalho lavraram auto de infração contra o proprietário do sítio relatando as irregularidades e exigiram o cumprimento retroativo dos direitos trabalhistas do empregado.

Depois de resgatado o trabalhador começou a receber amparo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) de Confresa e está provisoriamente hospedado em um hotel. O órgão está providenciando a certidão de nascimento da vítima e encaminhá-lo a um lar de idoso, pois, ele se lembra vagamente de familiares e não tem onde ficar.

Além da assistência, Antônio recebeu a documentação necessária para dar entrada no Seguro Desemprego do Trabalhador Resgatado, com direito a três parcelas de um salário mínimo.

Combate à escravidão

O superintende Regional de Trabalho de Mato Grosso, Amarildo Borges de Oliveira, ressaltou que o caso seja comum no Estado e registrou que “a Superintendência tem uma história de combate ao trabalho escravo”, colocando tal atuação como prioridade nas ações fiscalizatórias do órgão. Este resgate foi o primeiro de 2017. (Com Assessoria)