TRE conclui recontagem de votos e Barranco será diplomado nesta 6ª

Eduarda Fernandes Barranco assumirá cadeira na Assembleia

O TRE acaba de descongelar e fazer a recontagem de votos da eleição de 2014, referente a Valdir Barranco (PT). Ele recebeu 19.227, número que garante a ele cadeira na Assembleia, na vaga hoje ocupada por Pery TaborellI (PSC), candidato a prefeito de Várzea Grande. A diplomação, contudo, será na sexta (16). A posse deve ser logo em seguida.

O corregedor do Tribunal Regional Eleitoral deu início à sessão, marcada para as 10h desta segunda (12), dando prioridade à proposta para descongelamento e recontagem dos votos de Barranco e, depois de ser suspensa por cinco minutos a reunião foi retomada com a retotalização concluída, feita pela secretaria de Tecnologia da Informação do TRE.

A cerimônia de diplomação de Barranco ocorre na sexta (16). Em seguida, ele deve apresentar o documento na Assembleia, onde será realizada outra cerimônia, porém de posse. Esta, contudo, não precisa de horário pré-agendado para ocorrer. Basta o novo deputado comparecer às dependências do Legislativo estadual.

A retotalização dos votos para deputado estadual foi necessária em decorrência de decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, deferindo o registro de candidato de Valdir Barranco ao cargo de deputado estadual na última eleição.

Enquanto deputado, Barranco promete reforçar na Assembleia a bancada de oposição ao governador Pedro Taques (PSDB), contudo, garante que fará oposição responsável.

Eleição passada

Apesar de ter tido mais votos que Taborelli, Barranco havia ficado de fora da Assembleia porque teve seu registro de candidatura negado pelo TRE, por conta de reprovação na Câmara – à época em que foi prefeito de Nova Bandeirantes - mesmo com parecer favorável no TCE.

A situação foi revertida no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, outros pareceres desfavoráveis, dessa vez do TCE e de anos anteriores da gestão de Barranco como prefeito, mantiveram a situação pendente.

Por fim, no julgamento do STF, decidiu-se que quando se trata de contas do chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa a função de controle e fiscalização de suas contas. No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma das prerrogativas da Câmara de Vereadores, que exerce essa função com o auxílio dos Tribunais de Contas do estado ou do município, onde houver.