Tribunal mantém a suspensão de verba da Câmara maior que R$ 9 mil

Por unanimidade, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça negou uma apelação da Câmara de Cuiabá que buscava reverter uma decisão de primeiro grau, a qual estabelecia que a verba indenizatória dos vereadores não deve ultrapassar 60% do valor do subsídio mensal dos parlamentares.

Hoje, os legisladores recebem de salário pouco mais de R$ 15 mil, bruto. Deste modo, a verba indenizatória não poderá ultrapassar R$ 9 mil. A decisão de segundo grau foi proferida em julgamento realizado no último dia 7.

A decisão de primeiro grau foi proferida em 14 de abril de 2014, pela juíza auxiliar da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular Celia Regina Vidotti. Aquela ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual em face da Câmara, bem como o então presidente, o vereador cassado João Emanuel (atualmente preso), objetivando que ambos limitassem o valor da verba indenizatória dos vereadores e também do gabinete da presidência do Legislativo ao teto constitucional.

Além de limitar os gastos, a magistrada condicionou o reembolso da verba indenizatória à comprovação por relatórios e documentos fiscais dos gastos, vedando-se aqueles não autorizados. A ação tramitava desde março de 2013. O Legislativo ainda pode contestar a decisão da Terceira Câmara Cível no Superior Tribunal de Justiça.

TCE suspende verba indenizatória de R$ 25 mil para Presidente da Câmara

Maior verba

A verba indenizatória dos parlamentares já chegou a ser de R$ 25 mil, sendo a maior entre as Câmaras das 26 Capitais do país, conforme um levantamento feito pela ONG Transparência Brasil. O valor excedia em 71% a média dos Legislativos, que é de R$ 14,6 mil. Isso gerava uma despesa superior a R$ 960 mil por mês e R$ 11,5 milhões por ano.

Câmara de Cuiabá paga maior verba indenizatória, incluindo 26 capitais