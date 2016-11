TRT-MT descumpre normas de férias e paga R$ 900 mil para magistrados

Rogério Florentino/Olhar Direto Mato Grosso é o terceiro no ranking de supostos pagamentos irregulares acerca das férias no país

O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso (TRT 23ª Região) teria descumprido normas legais sobre férias para juízes e desembargadores.

A auditoria foi realizada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e atinge outros 23 tribunais regionais. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo - veja aqui.

No caso de Mato Grosso, o Tribunal é o terceiro no ranking de supostos pagamentos irregulares acerca das férias. Foram “indenizados” em R$ 906,7 mil. Ficando atrás de São Paulo (R$ 21,6 milhões) e o de Alagoas (R$ 1 milhão). Acontece que a Lei Orgânica da Magistratura Nacional não prevê a possibilidade de conversão de férias pendentes em dinheiro.

Conforme o relatório do TST, as irregularidades foram adotadas de encontro com a jurisprudência do Conselho Superior de Justiça do Trabalho (CSJT). O período levantado foi de 2010 a 2014. A auditoria foi concluída em abril do ano passado. Á época o presidente do CSJT era Antonio José de Barros Levenhagen.

Os tribunais terão até dia 17 para apresentar as justificativas desses pagamentos supostamente irregulares. Ao todo, os cinco tribunais, contando com Goiás (R$ 67,4 mil) e Ceará (R$ 36,7 mil), com os valores mais elevados pagaram a 335 magistrados mais de R$ 23,7 milhões.

Outro lado

O TRT-MT, por meio de nota, informa que os levantamentos realizados até o momento indicam que o pagamento de indenização no lugar do gozo efetivo de férias ocorreram nos casos de aposentadoria de juízes e de exoneração de magistrados, hipóteses previstas em resoluções tanto do CNJ quanto do CSJT bem como em decisões do TCU.

Ressalta, ainda, que o relatório de auditoria é referente ao período de 2010 a 2014 e que de lá para cá foi formalizado planejamento de fruição de férias pelos magistrados, a fim de evitar que os períodos de descanso se acumulem.