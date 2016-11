TSE não vê idoneidade moral em dois na lista tríplice ao TRE; TJ vai refazer

Assessoria Listas para vagas de advogados em tribunais eleitorais passam por crivo do TSE; TJ vai refazer lista

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) remeteu de volta ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Mato Grosso a lista tríplice para ocupar uma vaga reservada aos advogados na Corte. Por unanimidade, O Tribunal Superior entendeu que dois dos três nomes não têm “idoneidade moral” para exercer a magistratura. Apenas o advogado Armando Biancardini Cândia, que encabeçava a lista tríplice, foi considerado apto para concorrer. As informações são do jornalista Pedro Canário, do ConJur.

Um dos candidatos foi retirado por responder a duas ações penais por agressão e ameaça à ex-mulher. O outro, por responder a ação penal proveniente da Operação Hygeia e ser o passivo em execução fiscal.

O TSE seguiu o voto do ministro Herman Benjamin, relator da lista. O magistrado os considerou inaptos para exercer o cargo que almejam.

Pela regra constitucional, as listas para vagas de advogados em tribunais eleitorais devem passar por um crivo prévio do TSE, antes de ser enviadas à Presidência da República, que faz a escolha.

Com a decisão, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso vai ter de escolher outros dois nomes para a lista tríplice que enviou a Brasília. Não foram estabelecidos prazos.