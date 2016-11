UFMT pede reintegração de posse da guarita e audiência com juiz é hoje

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) pediu a reintegração de posse de uma das guaritas da instituição, fechada desde a deflagração da greve dos técnicos, no final de outubro. A audiência de conciliação está marcada para hoje (23), às 14h.

Contudo, o sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação da UFMT (Sintuf) desconhece até o momento quem é responsável pela ação junto à Justiça Federal. Segundo a presidente Léia de Souza Oliveira, em conversa com a reitora Myrian Serra, ela negou que tenha entrado com a ação e acredita que pode ter partido da procuradoria Geral Federal da instituição. O entrou em contado com a PDF, mas os responsáveis ainda não haviam chegado na instituição.

Contra PEC 241 , servidores da UFMT entram em greve; alunos acampam

O juiz federal Fabio Fiorenza destaca na decisão que o intuito da audiência é promover uma resolução amigável e urgente da situação.

O fechamento da guarita tem sido motivo de transtorno não só para quem entra de carro como para aqueles que utilizam transporte público, pois os ônibus estão impedidos de realizar a rota dentro da UFMT.

Servidores do setor administrativo da universidade entraram em greve em 24 de outubro contra a aprovação da PEC 241, hoje sob o número 55 no Senado, que limita os gastos públicos pelo período de 20 anos. Além da ocupação da guarita, a UFMT passa por ocupação das salas de aula por parte de estudantes, também contra a PEC 55.

Estudantes da UFMT ocupam salas e trancam portões de entrada e saída