Último réu da Sodoma 2 é ouvido e chega ao fim instrução do processo

O empresário Antônio Roni de Liz, réu na ação referente à Operação Sodoma 2, foi ouvido pela juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Arruda, na tarde desta sexta (13). Na última audiência da fase de instrução processual, o proprietário da Editora de Liz Ltda e Penta Servicos de Máquinas Ltda negou todas as acusações e qualquer relação com a compra do terreno na avenida Beira Rio, na Capital, por R$ 13 milhões, com recursos oriundos de propina.

“Não tenho nada a ver com essas pessoas, nunca tive envolvimento com elas. Sou uma pessoa que sempre foi contra esse tipo de delito”, declarou à magistrada. Antônio acredita que foi associado ao suposto esquema por conta de um desentendimento com uma jornalista de Várzea Grande, contra a qual move processo.

Ele afirma que só recebeu valores por serviços efetivamente prestados. “Não tenho nada a explicar. Todo o trabalho que fiz, confeccionei e entreguei”. O réu admite ter firmado contratos para serviços publicitários com o ex-prefeito de Várzea Grande Walace Guimarães (PMDB) e com o ex-deputado estadual José Riva. “Walace na campanha 2010 deputado, e 2012 para prefeito. Riva deve ter sido nas campanhas de 2006 e 2002”, comentou sem muita precisão.

Sobre a acusação de ter entregue R$ 2 milhões para César Zílio, refutou. “Jamais!”, assegurou. Quanto aos cheques usados por Zílio na compra do imóvel na Beira Rio, o réu garante que não foram entregues e não foram usados na compra.

Antônio negou ainda qualquer tipo de relação comercial com Paulo Gasparoto e não soube dizer como cheques de sua empresa chegaram até ele. À representante do Ministério Público Estadual, explicou que guarda o controle da emissão de cheques da empresa por apenas dois anos, por isso, não tem como juntá-lo ao processo.

Ao final da audiência, a defesa de Silvio César Correa, patrocinada pelo advogado Victor Borges, pediu pela soltura do cliente. Selma indeferiu o pedido por entender ser necessário analisar a fundamentação do pedido. A informação dada pela magistrada, sobre a chegada de 31 novos módulos, levou algumas defesas e pedir um prazo mais longo para as alegações finais.