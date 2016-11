Unimed perde recurso e é obrigada a autorizar procedimento em paciente

Reprodução Unimed Cuiabá perde recurso e deve autorizar cirurgia para paciente idoso

A desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho negou um pedido da Unimed Cuiabá, que buscava suspender uma decisão que a obrigava a realizar um procedimento cirúrgico no paciente A. C. O., de 74 anos. Na decisão, a desembargadora entendeu que impedí-lo de ter acesso aos serviços médicos, “que é de suma importância para a saúde e o bem estar, fere o bem maior tutelado pelo ordenamento jurídico, à saúde e, caso seja negado, causará uma afronta à dignidade da pessoa humana”, diz trecho do despacho.

A decisão foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico que circula nesta segunda (14) e mantém a decisão liminar proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá. Em sete de outubro, o idoso obteve a antecipação de tutela de urgência, cujo objetivo era determinar que a Unimed Cuiabá autorizasse a realização do procedimento denominado nefrectomia parcial robótica esquerda, junto ao Hospital A.C. Camargo, localizado em São Paulo.

De acordo com a decisão de primeira instância, o paciente argumenta que além da idade avançada, se encontra acometido por um quadro grave de saúde, por ser portador de câncer gástrico, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus insulino dependente. O idoso conta que em julho deste ano descobriu possuir um nódulo em polo superior de rim esquerdo, necessitando de cirurgia com intenção curativa. Neste sentido, ressalta que o tratamento é imprescindível, todavia, a Unimed negou-o com justificativa que ele entende ser infundada e absurda.

Com base nisso, o juízo de primeiro grau atendeu ao pedido e determinou aplicação de multa diária no valor de R$ 10 mil, ao limite de 10 dias, em caso de descumprimento. Com a negativa da desembargadora, essa decisão permanece vigente. Ainda assim, a questão deve ser apreciada em julgamento de mérito.

O entrou em contato com a assessoria da Unimed para saber se a decisão será cumprida ou contestada novamente, bem como o valor do procedimento. Até o momento, a resposta não foi recebida.