Uso de correntões continua; juiz aponta falta de prova sobre danos

TV Globo Imagem mostra como é feita utilização do correntão a fim de desmatar floresta

O juiz federal Cesar Augusto Bearsi negou o pedido do Ministério Público Federal que buscava suspender o uso do "correntão", inclusive, para as autorizações já concedidas, bem como a declaração de nulidade e inconstitucionalidade do Decreto nº 49/2016, editado pela Assembleia, que permitiu o uso da técnica. A decisão foi proferida na segunda (14).

Segundo o magistrado, no âmbito do Direito Ambiental, nem a Constituição Federal, o Código Florestal, ou a Lei Complementar 140/2011, proíbem uma conduta específica ou vedam a utilização de determinado método de desmatamento. “Portanto, pelo prisma da legalidade, observa-se que o Decreto 420/2016 foi além da simples interpretação para tipificar uma conduta, sem respaldo legal, o que é inconstitucional. Sendo assim, correto o Decreto Legislativo 49/2016, que impediu o Poder Executivo de normatizar sobre conduta de forma autônoma”, diz em trecho da decisão.

Nesta linha, Arapiraca destaca que, a respeito da sistemática de manejo de uma área, o Código Florestal disciplina que o método de preparação para exploração deve ser definido após a apresentação de um projeto, que será submetido à análise de autoridade ambiental, sob o enfoque multidisciplinar, seja de engenharia florestal, biologia, geologia ou mineralogia, entre outros.

Conforme o juiz federal, é nessa etapa de deliberação acerca da concessão ou não de autorização para exploração, que o órgão ambiental exerce o seu poder de polícia e define que método deve ser aplicado em determinada área, levando-se em consideração as características do local. “A título ilustrativo, cito o exemplo da queimada, que é permitida em determinado período do ano, em outro já não é. Isso tudo reforça que é totalmente inadequado escolher um método de desmatamento e, já na norma geral de conduta, proibi-lo”.

O magistrado observa que para saber se o método é realmente nocivo ao meio ambiente é necessária uma dilação probatória, fase em que poderão ser colhidos pareceres de especialistas, a fim de trazerem ao processo uma discussão científica a respeito do “correntão” e técnicas alternativas. “E, somente a partir daí, construir um raciocínio conducente à constituição de uma obrigação de fazer. Como não se tem nos autos esses elementos, por insuficiência de prova, a medida liminar deve ser indeferida”, argumenta.

A despeito de pareceres usados pelo MPF que instruíram a ação, Arapiraca diz “não passam de opiniões de servidores do IBAMA, desprovidos de rigor científico”, pois não mencionam as alternativas possíveis ou analisam os demais fatores.

O juiz federal classifica como “frágil” a argumentação de o método arranca árvores, indiscriminadamente, pois a hipótese prevista na ação é a de uma área em que é legalmente possível extrair toda a vegetação, visando seu uso no plantio ou criação de animais. Neste sentido, orienta que o MPF poderia ter feita a indicação de uma técnica alternativa que causasse menor impacto, mas ainda assim possibilitasse o uso da terra.

MPF entra com ação contra o Estado para proibição do uso do "correntão"