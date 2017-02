Vereador perde recurso por contas não prestadas, mas continua na vaga

O vereador por Cuiabá Paulo Araújo perdeu mais um recurso no Tribunal Eleitoral

Por unanimidade, o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral rejeitou recurso de embargo de declaração interposto pela defesa do vereador por Cuiabá Paulo Araújo (PP), que buscava esclarecer pontos considerados como “obscuros” na decisão que negou provimento à Ação Declaratória de Nulidade. Com a primeira ação negada, em novembro de 2016, o parlamentar buscava reverter decisão que decretou suas contas de campanhas de 2012 como não prestadas.

A decisão do Pleno do TRE foi proferida em sessão realizada na manhã desta segunda (20). Conforme consta no processo, o Ministério Público Eleitoral sustenta que o vereador deixou de apresentar documentos como extratos bancários definitivos e recibos eleitorais sobre recursos arrecadados.

Além disso, foi identificada a ausência de comprovação de despesas com combustível e lubrificantes, publicidade por materiais impressos e carros de som. Esses demonstrativos financeiros são considerados imprescindíveis à análise das contas.

Com a segunda derrota, a defesa do vereador deve recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral com um recurso especial. De todo modo, o advogado do parlamentar, Rodrigo Cyrineu, garante que o mandato de Paulo Araújo não é afetado e ele se mantém no cargo.

Neste contexto, o parlamentar ainda enfrenta um Recurso Contra Expedição de Diploma (Rced) impetrado pelo MPE, que é uma ação cujo objetivo é desconstituir diploma expedido pela Justiça. Sobre isso, a defesa também entende que não deverá causar prejuízos ao mandato de Paulo Araújo.