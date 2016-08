Walace nega participar em esquema e sustenta novamente ser inocente

Eduarda Fernandes Walace Guimarães, ex-prefeito de VG, afirma ser inocente de todas acusações

O ex-prefeito de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB), afirma novamente ser inocente e diz que não teve participação efetiva nas denúncias oriundas da Operação Sodoma. “Acredito que estas denúncias vão finalizar com o entendimento de um mero engano”, alega no corredor do Fórum de Cuiabá, após prestar depoimento na 7ª Vara Criminal.

Questionado sobre os R$ 2 milhões que afirmaram que teria pagou, Walace diz que a denúncia não se trata disso. “Não é dessa maneira. Ele (César Zílio) não disse que paguei os R$ 2 milhões. Principalmente por que eu não sou detentor de orçamento para pagar. Ele disse que eu poderia ter usado de influência da relação com as empresas gráficas”, conta.

Walace contesta o que Zílio disse também em depoimento e afirma que as declarações do ex-secretário não procedem. Mesmo questionado, o peemedebista diz desconhecer. Ele reafirma que não participou de nenhum esquema e que as reuniões que teve com o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) foram somente para pedir apoio a ele. “Estive com o Silval para falar sobre o Estado e pedindo para que gravasse para minha campanha, assim como também pedi ao Blairo Maggi”.

Por fim, o ex-prefeito esclarece que ninguém pagou contas da campanha dele. “Não existe nenhum vínculo com Evandro, e ele nunca pagou contas de campanha minha. Isso não procede. Conheço o Evandro há anos, tenho amizade e ainda sou padrinho da filha dele. E não vou negar isso”, conclui, se referindo a Evandro Gustavo Pontes da Silva, que também responde no processo.