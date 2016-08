Wilson e 2 ex-secretários se tornam réus por favorecimento de empresas

Gilberto Leite Wilson Santos, que disputa novamente a Prefeitura, nega ter cometido o ato de improbidade

A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara da Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, acatou denúncia por improbidade administrativa contra o ex-prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB). Além do tucano, que disputa novamente a chefia do Executivo cuiabano, também se tornaram réus os ex-secretários municipais Edivá Alves e Elismar Bezerra de Arruda. A decisão proferida em 22 de agosto foi publicada no Diário da Justiça desta sexta (26).

Autor da denúncia, o Ministério Público Estadual (MPE) acusa Wilson, Edivá e Elismar de favorecer empresas concessionárias do transporte coletivo que teriam sido contratadas de maneira irregular na gestão do ex-prefeito Roberto França, hoje no PSDB. A ilegalidade consistiu na prorrogação de contratos que teria favorecido um pequeno grupo de empresários entre 2008 e 2009.

Segundo o MPE, quatro empresas foram beneficiadas pela prorrogação de contratos. A lista inclui Expresso NS Transportes Urbanos Ltda., Expresso Nova Cuiabá Ltda., Pantanal Transportes Urbanos Ltda. e Auto Viação Princesa do Sol Ltda.

A ação civil pública elaborada pelo promotor de Justiça Célio Fúrio, do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa, pede que os réus sejam condenados ao ressarcimento integral dos danos supostamente gerados aos cofres públicos. Além disso, solicita a perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio.

Caso seja comprovado dano ao erário, os réus também poderão ser condenados com a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano. As sanções também incluem proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Defesa Prévia

A defesa de Wilson já havia alegado que a acusação não trazia a individualização das irregularidades cometidas pelo ex-prefeito, motivo pelo qual a denuncia não deveria ser acatada. O tucano ainda negou ter cometido qualquer ato de improbidade e que não teve intenção de causar dano ao erário.

Wilson sustentou ainda que que a Prefeitura não licitou nova concessão do transporte público por orientação da própria Justiça. Conforme a defesa, os contratos foram prorrogados em obediência a decisões liminares.

A assessoria de Wilson informa que está analisando a decisão judicial antes de se pronunciar. Uma nota oficial será divulgada nas próximas horas. não localizou Edivá nem Elismar para comentarem o assunto.

