Zuquim nega pedido para suspender dívida de MT com Bank of America

Reprodução Desembargador José Zuquim Nogueira, que negou pedido do MPE

O desembargador do Tribunal de Justiça José Zuquim Nogueira negou o pedido do Ministério Público Estadual para suspender o pagamento da parcela de dívida, no valor de 32,8 milhões de dólares, que o Estado tem com o Bank of America. A quantia deve ser repassada até sexta (9). O valor total da dívida é de aproximadamente 478 milhões de dólares. A decisão foi proferida nesta terça (6).

O pedido foi feito por meio de um mandado de segurança. No recurso, o MPE aponta a existência de falhas constatadas no procedimento que resultou na renegociação da operação de crédito externo entre o Estado e o banco. Além disso, o órgão vê o pagamento da parcela como ameaça de o Executivo não conseguir cumprir obrigações constitucionais por conta do comprometimento financeiro.

Para tanto, o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, destaca no recurso que a operação de renegociação da dívida em poder do Bank of America foi cedida à segunda instituição financeira, o Banco Votorantim, sem que a operação tivesse sido comunicada ao Estado, por meio da secretaria de Estado de Fazenda. Prado reclama que a operação de negociação da dívida sequer foi materializada em processo administrativo oriundo da Sefaz.

Segundo o MPE, além de falhas técnicas verificadas no procedimento de contratação, se o pagamento da dívida ocorrer, é real a ameaça de nova frustração do repasse do duodécimo aos Poderes. Desde julho, o Estado não efetua o repasse das parcelas de duodécimos aos Poderes e instituições autônomas. O débito gira em torno de R$ 280 milhões.

O MPE revela que há investigações sigilosas em curso que podem mostrar supostas práticas de ilícitos por agentes públicos e autoridades administrativas, por ocasião da celebração da operação de crédito. Ademais, cita que em uma nota técnica emitida pela Sefaz, em abril deste ano, a própria pasta afirma textualmente que desconhece em absoluto os detalhes da operação de cessão.

Zuquim, ao analisar o caso, entendeu que nos autos do mandado de segurança não há a prova das ilegalidades apontadas pelo Ministério Público. “Não há, além da nota técnica em questão, documentos hábeis a demonstrar a ilicitude dos atos perpetrados quando da contratação, ou de vícios no procedimento de gestão da dívida”. Nesta linha, o desembargador considerou que tudo se traduz em “indícios e em suposições”. “Aliás, não acresceu nada à nota técnica de abril/2016”, ressaltou na decisão.

Com relação ao temor do MPE quanto ao não repasse do duodécimo, Zuquim afirma que esse fato, isoladamente, não é justificativa suficiente para sustentar o mandado de segurança, pois não há nos elementos bastantes para levá-lo à conclusão de que possa haver violação à qualquer obrigação constitucional do Estado com as políticas públicas. “A crise está sendo publicizada, mas o prejuízo objetivo alegado não há, ao ponto de se configurar ameaça a violação de direito líquido e certo do impetrante”, concluiu.

Por fim, julgou extinto o processo e determinou que, após o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado com as baixas e arquivamento do mesmo.

