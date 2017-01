20% dos senadores são suplentes, incluindo José Medeiros e Cidinho

Rdnews Wellington Fagundes, José Medeiros e Cidinho Santos representam Mato Grosso no Senado

Um levantamento do G1, apontou que 19,75% dos 81 parlamentares em exercício no Senado são substitutos (leia aqui). Se existisse uma “bancada de suplentes”, seria a segunda maior do Senado, perdendo apenas para o PMDB, que tem 19 senadores. O grupo de substitutos é mais numeroso do que as segunda e terceira maiores bancadas da Casa: PSDB (12 parlamentares) e PT (10).

Se o quadro permanecer assim até fevereiro, os substitutos participarão da importante votação que vai escolher o presidente da Casa pelos próximos dois anos, prevista para o dia 1º de fevereiro.

Cada chapa eleita no Senado é composta por um titular e dois suplentes. Tradicionalmente, os substitutos são empresários, donos de grandes patrimônios, que financiam a campanha do senador que encabeça a chapa.

Mato Grosso

Mato Grosso tem três senadores - Wellington Fagundes (PR) Cidinho Santos (PR) e José Medeiros (PSB) - destes, dois são suplentes.

O governador Pedro Taques (PSDB), que assumiu o comando do Estado em 2014, deixou uma vaga em aberto no senado. Com isso, quem assumiu a cadeira foi José Medeiros (PSD) suplente, á época, do tucano, depois de travar um embate pela Cadeira com o suplente, Paulo Fiuza.

Hoje, Medeiros é pré-candidato à presidência do Senado na eleição que vai escolher o sucessor de Renan Calheiros (PMDB-AL).

Blairo Maggi (PR), que afastou para chefiar o Ministério da Agricultura, levou Cidinho para o Senado.

Ao assumir o mandato, o suplente passa a ter direito a todas as prerrogativas de um senador, como salário de R$ 33,7 mil, motorista particular, apartamento funcional e outros benefícios. (Com informações do G1)