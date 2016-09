5 da bancada de MT vão votar pela cassação de Cunha; Ezequiel indeciso

Mário Okamura Quadro mostra posicionamento da bancada de Mato Grosso na Câmara; voto pela cassação prevalece

Dois oito deputados federais da bancada mato-grossense, cinco já declararam voto favorável à cassação do deputado federal Eduardo Cunha (PMDB-RJ), marcada para a próxima segunda (12). A lista inclui Adilton Sachetti (PSB), Fabio Garcia (PSB), Nilson Leitão (PSDB), Ságuas Moraes (PT) e Valtenir Pereira (PMDB).

Ezequiel Fonseca (PP) declarou, por meio da assessoria, que ainda está indeciso. Já Carlos Bezerra (PMDB) e José Augusto Curvo, o Tampinha (PSD) não foram localizados para informar seus posicionamentos.

Sachetti afirma que a política brasileira está sendo passada a limpo. Por isso, sustenta que o fato de Cunha ter mentido na CPI da Petrobrás foi decisivo para decidir votar pela cassação. “As insinuações de que não haverá a sessão, marcada para próxima segunda, são conversa para boi dormir. A sessão está marcada e não deve ser adiada”, lembrou o socialista.

Para o petista Ságuas, a ação de órgãos como Ministério Público Federal (MPF), Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público da Suíça comprovam o envolvimento de Cunha com a corrupção. “Quem não tem envolvimento com Cunha irá comparecer para votar a cassação. Agora é hora de ver quem é quem”, pontua.

Leitão diz que as provas contundentes apresentadas no relatório foram fundamentais para determinar seu voto favorável à cassação de Cunha. “Não deixarei de ouvir os argumentos da defesa porque respeito os ritos legais, mas meu voto acompanha o relatório”, garantiu.

Reforçando o voto favorável à cassação de Cunha, Valtenir argumenta que se posicionou pela perda do mandato desde o início do processo contra o correligionário. “Gostaria de lembrar que votei na CCJ pela admissibilidade da cassação”, concluiu.

Cunha (PMDB-RJ) foi notificado nesta quinta (8), por meio publicação no Diário Oficial da União, sobre a sessão destinada a votar seu processo de cassação. A sessão será realizada a partir das 19h, de acordo com o edital assinado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

São necessários 257 votos para que seja aprovado o parecer do Conselho de Ética que pede a cassação do mandato de Cunha. Levantamento feito pelo jornal O Globo indica que 274 deputados federais votam sim, contra Cunha, e quatro pelo não. Outros 202 não responderam e 31 podem se ausentar da sessão.

A acusação

Investigado por suposta quebra de decoro parlamentar, Cunha é acusado de manter contas secretas no exterior e de mentir sobre a existência delas em depoimento à CPI da Petrobras, no ano passado.

O peemedebista nega ser dono de contas bancárias fora do país e argumenta ter apenas o usufruto de bens geridos por trustes, que são empresas jurídicas que administram fundos e bens. (Com informações do G1)

Bezerra vota para "salvar" Cunha na CCJ; Valtenir é contra correligionário