6 deputados votam pelo fim da cota obrigatória da Petrobras no pré-sal

Seis dos oito deputados da bancada federal mato-grossense votaram ontem (5) à favor do Projeto de Lei que desobriga a Petrobras de ser a operadora de todos os blocos de exploração do pré-sal no regime de partilha de produção, sendo eles, Adilton Sachetti (PSB), Carlos Bezerra (PMDB), Ezequiel Fonseca (PP), Nilson Leitão (PSDB), Fábio Garcia (PSB) e Valtenir Pereira (PMDB).

O único deputado a votar contra foi Ságuas Moraes (PT). José Curvo, o Tampinha (PSD), que ocupa vaga de Victório Galli (PSC), não compareceu à votação. O placar total registrou 292 votos a favor do projeto e 101 contra.

Ságuas justifica o voto contra o Projeto de Lei 4567/2016, de autoria do senador licenciado José Serra (PSDB-SP), porque considera que o PL volta aos tempos neoliberais do governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

“O pré-sal é do Brasil. São trilhões de dólares de petróleo, que os governos Lula e Dilma Rousseff mantiveram sob controle do povo brasileiro, para que seus recursos sejam investidos em Saúde e Educação. Mas agora, os "golpistas" querem entregar o pré-sal aos estrangeiros à preço de fim de feira”, disse o deputado federal pelo Facebook.

Outra justificativa dos palamentares que são contrários ao projeoto, é que a flexibilização da regra abrirá caminho para uma futura privatização da Petrobras e a perda de arrecadação da União.

Por outro lado, o coordenador da bancada de Mato Grosso, Fábio Garcia (PSB) acredita que o PL trará benefícios ao Brasil, já que tende a facilitar que empresas estrangeiras possam investir no país.

Davi Valle Deputado Ságuas Moraes foi único de MT a votar contra projeto

“O PL traz uma grande vantagem à Petrobras, porque garante à Petrobras o direito de preferência na exploração. O PL não traz nenhum prejuízo ao Brasil. Mas simplesmente permite que outras empresas possam investir no Brasil”, disse Fábio Garcia, em um vídeo compartilhado no Facebook, assista acima.

O projeto

A ideia da proposta do ministro de Relações Exteriores José Serra é facultar à Petrobras a decisão de querer ou não participar do consórcio como operadora após consulta do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

O deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA), relator da proposta, sustentou a tese de que a Petrobras não tem capacidade financeira para ser operadora única do pré-sal por conta do atual endividamento, que somaria cerca de 90 bilhões de dólares. Segundo ele, a relação entre lucro e dívida fez com que a estatal passasse a ser considerada pelo mercado como investimento especulativo.

Até o momento, a estatal explora áreas do pré-sal sob o regime de concessão, obtidas antes da mudança na legislação, e opera também o único bloco licitado pelo regime de partilha, o bloco de Libra, na Bacia de Santos. A Petrobras tem 40% de participação nesse bloco, cuja reserva estimada é de 8 a 12 bilhões de barris. Para José Guimarães (PT-CE) a mudança no regime de partilha faria o País perder cerca de R$ 50 bilhões só no campo de Libra

De acordo com o texto, caberá ao Ministério de Minas e Energia propor ao conselho a indicação da Petrobras como operadora do bloco no patamar mínimo de 30%. Se o conselho assim decidir, oferecerá à estatal a condição de operadora no regime de partilha de um determinado bloco. A empresa terá 30 dias para se manifestar sobre o direito de preferência em cada um dos blocos ofertados. (Com Assessoria da Câmara).