AL anuncia construção de biblioteca, creche e escola; custo será R$ 60 mi

Nininho diz que a obra será realizada sem afetar o caixa do Legislativo, por méritos da Mesa Diretora

O deputado Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), revela que o prédio do Legislativo será ampliado para dar mais conforto aos mais de 1,7 mil servidores. O custo, segundo ele, será de R$ 60 milhões.

Conforme o parlamentar, a obra prevê a construção de estacionamento com cinco pisos, espaço para restaurante, biblioteca, creche com 100 vagas para crianças, Ganha Tempo e uma escola do Legislativo que, em parceria com a Unemat, oferecerá cursos de Direito e Administração a custo acessível.

“Ainda está prevista a construção de uma Sala Vip para recepcionar as autoridades”, disse o parlamentar, logo após a eleição da nova Mesa Diretora da Assembleia, realizada nesta quinta (1º), que conduziu o deputado Eduardo Botelho (PSB) à presidência da Assembleia.

Botelho nega puxadinho no governo e afirma que deputados não roubam

O tema veio à tona na sessão de hoje. O deputado Zeca Viana (PDT) criticou o fato de não ter conhecimento do projeto. O parlamentar lembrou a situação financeira do país e lamentou o fato de a Assembleia gastar dinheiro com ampliação do prédio. O pedetista afirmou que não se pode olhar para o próprio umbigo e pediu, ainda, que o novo presidente Eduardo Botelho (PSB) não dê prosseguimento à reforma.

"É mérito dessa gestão, que

fez diferente e economizou"

Nininho, por sua vez, rebateu Zeca ao dizer que a obra foi apresentada aos colegas no Colégio de Líderes. “É que tem alguns que não se fazem presentes e depois não acompanham a evolução da gestão”, ressalta o deputado referindo-se ao pedetista.

O primeiro-secretário pontua ainda que é possível tocar essa obra sem afetar o caixa do Legislativo e destaca que os trabalhos da Mesa Diretora fizeram com que fosse possível não só devolver R$ 100 milhões ao governo, mas também que até o final do ano a Assembleia terá em caixa R$ 60 milhões suficientes para a ampliação. “Isso é mérito dessa gestão, que fez diferente e economizou recurso”, enaltece.

Nininho garante ainda que o projeto, que está em fase de licitação, possui aval dos órgãos competentes. Ele observa que o novo estacionamento, em anexo à Assembleia, não pertence ao Legislativo, mas sim ao governo. “Fizemos três pesquisas que constataram que cerca de 700 carros ficam estacionados no outro lado da rua, o que acaba trazendo desconforto aos funcionários”, justifica.