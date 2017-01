AL efetiva Allan Kardec e Daltinho em vagas deixadas por Emanuel e Wilson

Marcos Lopes Allan Kardec e Daltinho representam, respectivamente, regiões da Baixada Cuiabana e do Araguaia

Os deputados suplentes Allan Kardec (PT) e Adalto de Freitas - Daltinho (SD) foram efetivados deputados estaduais na manhã desta quinta (05), na Assembleia. A solenidade foi presidida pelo vice-presidente do Legislativo, deputado Eduardo Botelho (PSB).

Daltinho (SD) assume vaga do ex-deputado Zé Carlos do Pátio, que renunciou ao cargo para comandar a prefeitura de Rondonópolis. Allan Kardec (PT) substitui o ex-deputado Altir Peruzzo que foi eleito para prefeitura de Juína, que substituiria o também prefeito eleito Emanuel Pinheiro (PMDB), para a governar Cuiabá.

Allan Kardec e Daltinho representam, respectivamente, as regiões da Baixada Cuiabana e do Araguaia, o primeiro mantendo a representatividade de Emanuel Pinheiro aos 15 municípios que compõem Cuiabá e arredores e o segundo fortalecendo a defesa da região Leste de Mato Grosso.

O deputado Eduardo Botelho, que presidiu a solenidade, demonstrou satisfação em ver a nova composição e as representações das regiões. “Estou muito feliz em ter um representante da Baixada Cuiabana e mais um do grande Araguaia”. Botelho também demonstrou otimismo referente à experiência dos empossados em legislar, tendo em vista que Allan Kardec esteve vereador por Cuiabá por um mandato e Daltinho já assumiu suplência na Assembleia na legislatura anos atrás.

O primeiro secretário da AL, Ondanir Bortolini (PSD) – Nininho, deu as boas vindas aos colegas e pediu harmonia e trabalho para melhorar a imagem da classe política. Nininho avaliou, também, que dois anos – tempo restante a atual legislatura - é um bom prazo para alcançar bons resultados. “Vocês têm dois anos para trabalhar para a população de seu Estado”.

Posições opostas

Os dois deputados declararam situações posições políticas opostas: Allan Kardec deixou clara a oposição ao governo Taques e se colocou como defensor dos servidores públicos e “consequentemente, da qualidade dos serviços prestados à população”. Daltinho ofereceu apoio irrestrito ao Executivo. "Ogovernador Pedro Taques pode contar comigo”, afirmou Daltinho.

O petista garantiu, como bandeira, “um mandato voltado para o povo, para a melhoria de trabalho do servidor público”. Demonstrou-se orgulhoso por ser “oriundo de Santo Antônio do Leverger” e declarou ser uma “honra representar a Baixada Cuiabana no parlamento estadual”.

O representante do Solidariedade desejou que “o curto mandato de dois anos possa refletir aos anseios da população” e vislumbrou que o novo “desafio” seja de “transformação, porém de bálsamos na vida da sociedade”.

Dois mil e dezessete começa com mais um parlamentar compondo a legislatura, Adriano Silva (PSB) reassumiu a suplência na última segunda-feira (02/01), em substituição ao deputado Max Russi (PSB), afastado para gerir a Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social. Deputado Adriano se identifica como professor e garante que irá “defender a educação, que é o primeiro passo para construção de qualquer outro projeto”. “Outra bandeira é ser um deputado distrital, que vai trabalhar para a região Oeste (Cáceres)”. (Com Assessoria)