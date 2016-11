AL prorroga CPI do MPE por 180 dias; a da Sonegação Fiscal encerra dia 10

Marcos Lopes/ALMT Presidida por Max Russi, CPI do MPE foi constituída em 2015 para investigar supostas irregularidades na emissão e pagamento de cartas de crédito trabalhistas a promotores e procuradores de Justiça

A Assembleia prorrogou os trabalhos de duas CPIs. A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal foi prorrogado por mais 15 dia e a CPI do MPE por mais 180 dias. A determinação para as prorrogações está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do último dia 24.

A CPI da Renúncia Fiscal foi constituída em março de 2015. A Comissão foi dividida em três sub-relatorias. Mas o relator-geral é o deputado Maxi Russi (PSB) e o presidente o deputado Zé Carlos do Pátio (Solidariedade).

A Comissão foi criada para investigar a prática de concessão de incentivos fiscais por parte do Estado e apurar se os beneficiários do recurso estão em dia com as contrapartidas impostas nos contratos.

Atualmente, a CPI já realizou 108 reuniões, sendo 93 delas públicas e 14 fechadas. Os membros ouviram mais de 50 pessoas. O relatório final deve ser entregue à Mesa Diretora até o dia 19 de dezembro. Após aprovado em plenário, o documento será encaminhado ao Governo do Estado à sugestão de uma nova lei de incentivos fiscais.

Já a CPI do MPE realizou até o momento 14 reuniões ordinárias. Desse total, dez foram públicas e quatro fechadas. Nesse período, os deputados ouviram seis pessoas. O prazo de encerramento dos trabalhos da Comissão está previsto para maio de 2017. O presidente é Max Russi.

Os parlamentares da CPI do MPE suspenderam as oitivas, durante o período eleitoral, mas os trabalhos continuaram sendo realizados internamente pela equipe técnica. Nas reuniões internas, os deputados membros da Comissão e a equipe técnica estão definindo o encaminhamento para as futuras oitivas.

A CPI do MPE foi constituída em 26 de novembro de 2015. O objetivo é investigar supostas irregularidades na emissão e pagamento de cartas de crédito trabalhistas a promotores e procuradores de Justiça, além de problemas no controle interno, pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), além de pagamentos indevidos de verbas salariais e indenizatória. (Com Assessoria)

