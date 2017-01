AL quer R$ 46 mi a mais para pagar aposentados; Taques diz ser legítimo

Gilberto Leite Futuro presidente da Assembleia Eduardo Botelho diz que vão receber menos do que assumem

Os deputados voltam do recesso na próxima semana excepcionalmente para votar a Lei Orçamentária Anual (LOA 2017). Os trabalhos deveriam ter sido concluídos ainda em dezembro, contudo, os parlamentares querem aumentar em R$ 46 milhões o orçamento destinado à Assembleia.

A justificativa para o acréscimo, mesmo em momento de crise financeira e diante dos apelos do governo de redução de repasse, se deve ao fato de os aposentados e pensionistas do Legislativo terem deixado de ser responsabilidade do Estado e passado para a AL.

“Na verdade nós estamos pedindo menos do que estamos assumindo. Nós estamos assumindo R$ 80 milhões e tendo um aumento no orçamento de R$ 46 milhões”, diz o futuro presidente da Assembleia Eduardo Botelho (PSB).

Segundo ele, a medida foi para que o governo fique contabilmente legal. “Porque tem um convênio antigo, feito na época do (ex-deputado José) Riva e (ex-governador) Blairo Maggi (PP), que passava todos esses custos para o Governo do Estado. Então isso não estava nas contas da Assembleia, e agora vamos assumir esse custo”, completa.

O governador Pedro Taques (PSDB) diz que o pedido de aumento da Assembleia é legítimo e a discussão do tema será feita na sessão extraordinária. Assembleia vai voltar as sessões em 10, 11 e 12 de janeiro para votar a mensagem.

A metodologia do governo é necessária para que consiga fechar as contas da folha de pagamento e cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, que já extrapolou os limites. Com a transferência de responsabilidades, o valor do gasto deixa de ser contabilizado no governo e passa a fazer parte da prestação de contas da Assembleia.

Artifício semelhante deve ser realizado com a Defensoria Pública. O governo consultou o TCE para passar o valor pago de pessoal para a responsabilidade do órgão, o que foi acatado.

O governo, apesar de trabalhar para atingir o limite máximo de 49% da receita com gasto com a folha salarial, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), hoje ainda compromete 50,5% do recurso com os vencimentos. Em 2017, o objetivo é atingir aos 46,55% estimando reduzir R$ 450 milhões do orçamento.