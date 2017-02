AL recua de comissões para criar 13º e abono salarial para deputados

A Assembleia divulgou nota de esclarecimento no final da tarde desta quinta (9) para informar que, em razão da crise econômica que o Estado e o país atravessam, abriu mão da ideia de implantar 13º e abono salarial para os deputados. "Por essa razão, qualquer decisão que tenha impacto em custos ou receita deve ser, sempre que possível, suspensa ou postergada", consta em trecho final da nota.

O Legislativo explica que suspendeu as portarias que determinavam a criação de três comissões para estudar os mecanismos referentes a verbas indenizatórias, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) com relação ao pagamento de abono de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos e o aperfeiçoamento do mecanismo de gastos com combustíveis.

A decisão surgiu após reunião com os líderes de bancada, referente às mensagens já publicadas no Diário Oficial Eletrônico em 3 de fevereiro. (Com Assessoria)

Veja, abaixo, a íntegra da Nota de Esclaecimento:

Após reunião com os líderes de bancada da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), ficou decidida a suspensão das portarias 003/2017; 004/2017 e 005/2017, publicadas no Diário Oficial Eletrônico do dia 03 de fevereiro.

As portarias determinavam a criação de três comissões para estudar os mecanismos referentes a verbas indenizatórias, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) com relação ao pagamento de abono de férias e décimo terceiro salário a agentes políticos e o aperfeiçoamento do mecanismo de gastos com combustíveis.

A suspensão das comissões foi sustentada pela atual situação econômica do país, incluindo a de Mato Grosso. Por essa razão, qualquer decisão que tenha impacto em custos ou receita deve ser, sempre que possível, suspensa ou postergada.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso