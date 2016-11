Alvo de pedido de cassação, Saad diz que Jayme representa o coronelismo

Gilberto Leite/Rdnews Vereador por Várzea Grande Fábio Saad, em entrevista concedida ao Rdnews

O vereador por Várzea Grande Fábio Saad (PTC) considera que o pedido de cassação feito pelo marido da prefeita Lucimar Campos, ex-senador Jayme Campos, ambos do DEM, representa a volta do coronelismo. “Não consegue evoluir, isso é um atraso para município”, rebate o parlamentar ao .

Na última quarta (9), a Câmara aceitou denúncia contra o vereador por quebra de decoro. A denúncia foi protocolada na Câmara na terça (08), pelo ex-senador. Jayme alega em documento que Saad usou de maneira indevida a tribuna do parlamento em 1º de junho deste ano, para acusá-lo de usar a empresa Nhambiquaras, prestadora de serviços ao município, para pavimentar a rua da casa em que o democrata reside.

Para Saad, a denúncia que se encontra na Comissão de Ética pode culminar na sua cassação, uma vez que a base governista é maioria na Câmara. Para se ter uma ideia, 15 vereadores votaram pelo andamento da investigação, enquanto apenas Miriam Pinheiro (PMB) foi contrária. “Não quero julgar meus pares, mas pode culminar sim na minha cassação”, avalia.

O vereador por dois mandatos não buscou a reeleição em razão de ter disputado à majoritária na eleição deste ano, sendo candidato a vice-prefeito da chapa encabeçada pelo empresário Alan da Top Gás (PV). No pleito, os candidatos amargaram a terceira colocação com 8.523 dos votos válidos.

Saad acredita ainda que não há tempo hábil entre trâmite da denúncia no Conselho até a votação em Plenário, que poderá ou não culminar na cassação do parlamentar. “Não quero mais mexer com a política, mas eles querem me dar mídia”, explica o vereador que tem o mandato encerrado no final deste ano.

Nesta legislação, o vereador ficou marcado por fazer forte oposição à administração de Lucimar, assim como apresentar várias denúncias contra a gestão democrata. No entanto, as acusações foram todas arquivadas pela Câmara. “Para mim é a administração mais corrupta que passou por aqui nesses dois mandatos que atuei como parlamentar. Não aceita ser investigada. Daqui a pouco vai tirar Gaeco e Ministério público”, dispara.

Trâmite da ação

Após a manifestação, por 15 votos favoráveis e apenas um contrário, o Plenário acatou a denúncia que de imediato será enviada para análise do Conselho de Ética da Câmara, que deve se manifestar a respeito nos próximos dias.

O Conselho de Ética da Câmara de Várzea Grande é formado pelos vereadores Waldir Bento (PMDB), como presidente, Joãozito de Barros (DEM), vice-presidente e, ainda, Miguel Baracat (PSC), Miriam Pinheiro (PMB) e o próprio Fábio Saad, como membros.

O presidente do Conselho alertou que irá entrar com pedido junto à Mesa Diretora, pedindo o afastamento imediato de Saad do Conselho (por ele ser o acusado), e de Miguel Baracat (por este estar afastado para tratamento de saúde).

Depois de avaliado pela comissão, vai para o Plenário, que acata ou não o parecer do relatório elaborado pelo conselho.