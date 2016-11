Antes de deixar vaga, suplente tenta emplacar nova sede para a Câmara

. Suplente de vereador Edmirço Batista de Souza, o Neno do Pascoal Ramos

O suplente de vereador Edmirço Batista de Souza, o Neno do Pascoal Ramos (PMDB), que devolveu a cadeira ao titular Dilemário Alencar (Pros) após legislar por 60 dias, deixou como herança a indicação solicitando à prefeitura, elaboração do projeto arquitetônico, elétrico e hidráulico para a construção da nova sede da Câmara de Cuiabá. Além disso, sugere que o espaço onde hoje funciona a Legislativo seja aproveitado para instalação da Escola de Saúde Pública.

Ao justificar sua proposição, Neno do Pascoal disse que o antigo prédio não comporta mais o Legislativo e sua capacidade é extremamente limitada para as ações do Parlamento. “Vejo que nossa Capital, já chegando ao seu tricentenário, merece uma Câmara Municipal estruturada, moderna e à altura de sua importância e de seus munícipes”, declarou.

Neno ainda propõe que a nova sede da Câmara seja uma referência. Para tanto, pede no projeto, a implantação da Ouvidoria do Legislativo para acolher sugestões, críticas e receber as reivindicações da sociedade. Neno é servidor público municipal e tem o ensino médio completo.

Sobre a Escola da Saúde que poderá funcionar no prédio da atual Câmara, Neno explica que hoje a Capital conta com mais de 70 unidades de saúde, onde estão incluídos dois hospitais, quatro UPAs, seis policlínicas e quatro CAPs. São mais de 5 mil servidores da área em atividade, dos quais, centenas precisam de reciclagem e qualificação constantemente. “A responsabilidade é muito grande. Sem qualificação, há até mesmo o risco da perda de verbas federais. Daí, a importância dessa escola”, concluiu.

Foi o ex- governador Blairo Maggi (PP) que sancionou em janeiro de 2010 a lei que doa à Câmara de Cuiabá o imóvel localizado na rua Barão de Melgaço, antiga sede da Assembléia. O prédio construído, no antigo Campo D Ourique, foi inaugurado em 15 de agosto de 1972 e recebeu o nome de Palácio Filinto Müller. Com a doação, recebeu o nome de Palácio Paschoal Moreira Cabral.

A Câmara de Cuiabá, desde sua criação, teve 7 sedes. A primeira funcionou onde hoje é o Sesc Arsenal. Naquela época o prédio além de quartel e Câmara também era a cadeia da Capital.