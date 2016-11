Após bate-boca, Eraí Maggi confirma depoimento em CPI nesta quinta

Gilberto Leite/Rdnews Expectativa é que depoimento de Eraí Maggi possa esclarecer fatos constatados em investigações da CPI; 83% da movimentação financeira da Cooamat seriam decorrentes de apenas três associados

A CPI da Renúncia e Sonegação Fiscais acatou pedido de empresário, sócio-proprietário do Grupo Bom Futuro e cooperado Eraí Maggi e transferiu o seu depoimento para amanhã (24), às 8 horas, na condição de testemunha. O sojicultor que seria ouvido na tarde de hoje (23), solicitou a mudança de horário e teria confirmado a presença aos deputados Gilmar Fabris (PSD), Emanuel Pinheiro (PMDB), Max Russi (PSB) e Leonardo Albuquerque (PSD). A informação é do presidente da CPI, deputado Zé Carlos do Pátio (Solidariedade).

A CPI busca informações sobre as transações efetuadas na Cooperativa Agroindustrial de Mato Grosso (Cooamat). Segundo Pátio, Eraí detém 80% da cooperativa. Outro fato que será questionado é porque a cooperativa tem 36 associados, mas desses, 22 não fazem nenhuma movimentação, não compram ou vendem insumos ou commodities agrícolas. “É um financiamento grande de poucas pessoas, sendo que a cooperativa é para muitas pessoas trabalharem”, pontua.

Pátio ainda fez balanço da CPI e disse que ela já se consolida como a maior da história de Mato Grosso com quase 500 volumes de relatório contendo investigações realizadas em 150 empresas. Segundo ele, as apurações apontam pelo menos R$ 2 bilhões que foram sonegados ou mal aplicados no Estado.

A CPI investigou três frentes: Regime Especial, Incentivo Fiscal e Cooperativas. Nos dois primeiros itens – regime especial e incentivos fiscais - a fase de oitivas foi concluída. No regime especial, o relatório está concluso e nos incentivos fiscais está sendo concluído. No caso das cooperativas, a CPI ainda está em fase de oitivas.

A expectativa é que o depoimento de Eraí Maggi possa trazer esclarecimentos de fatos como os constatados nas investigações, de que 83% da movimentação financeira da Cooamat eram decorrentes de apenas três associados, todos sócios do Grupo Bom Futuro.

Bate-boca

Ontem, a convocação de Eraí Maggi gerou bate-boca entre Pátio e o deputado estadual Gilmar Fabris (PSD). Enquanto o presidente da CPI exigia a presença do sojicultor, o social-democrata queria evitar o que classificou de exposição desnecessária.

Isso porque, o diretor-financeiro da Coomat, Roberto Machado Bortocello prestou depoimento ontem. Na oitiva, reafirmou que Erai Maggi é apenas cooperado e que não exerce função diretiva na entidade. (Com Assessoria)

