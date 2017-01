Após o irmão ser nomeado, Justino põe cunhada de Emanuel na Câmara

Gilberto Leite/Rdnews Presidente da Câmara de Cuiabá, Justino Malheiros nega que nomeação de Bárbara Pinheiro tenha sido para retribuir favor e cita competência e qualificação da cunhada do prefeito Emanuel para cargo

O presidente da Câmara de Cuiabá Justino Malheiros (PV) nomeou Bárbara Pinheiro, cunhado do prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) para secretaria de Gestão de Pessoal do Legislativo. O salário da servidora, que foi bastante atacada pelos adversários do peemedebista nas eleições municipais, será de aproximadamente R$ 12 mil.

A nomeação de Bárbara foi publicada no Diário Oficial de Contas do TCE no dia seguinte à manutenção de Júlio Cesar Paes de Barros Malheiros, irmão de Justino, no cargo de adjunto de Infraestrutura na Secretária de Obras Públicas de Cuiabá. A função que já exercia na Gestão Mauro Mendes (PSB) garante remuneração mensal de R$ 9,3 mil.

Entretanto, Justino nega que a nomeação de Bárbara tenha sido motivada por indicação política ou para retribuir favor. “Nomeie a secretária de Gestão de Pessoal devido a sua competência e qualificação para o cargo”, declarou em entrevista ao .

Campanha

Bárbara, que é casada com Marco Pólo Pinheiro, irmão de Emanuel, foi bastante atacada pelo adversário derrotado Wilson Santos (PSDB) na disputa pela Prefeitura de Cuiabá. A campanha do tucano divulgou um áudio de 11 minutos indicando o suposto recebimento de propina de R$ 4 milhões da empresa Caramuru Alimentos em esquema envolvendo a concessão de incentivos fiscais do Estado.

Malheiros mantém o filho na equipe de Emanuel como adjunto de Obras

Emanuel e os familiares negam qualquer ato ilícito. A campanha de Wilson entregou documentos para investigação da Polícia Judiciária Civil, mas até o momento ninguém foi responsabilizado pela suposta cobrança de propina.

Emanuel nomeia ex-vice cassado e vereador derrotado no 2º escalão