Após pane em painel, AL faz reforma e sessões só voltarão em fevereiro

Marcos Lopes Painel de votação da Assembleia que custou R$ 353 mil deu pane ano passado

Os deputados retornam às sessões na Assembleia somente a partir de 1º de fevereiro, quando o deputado Eduardo Botelho (PSB) assume a presidência do Legislativo. Havia a privisão de encontros nessa semana para votação das contas do governo e LOA, mas, nas próximas duas semanas, o Plenário passará por manutenção corretiva e preventiva. A deputada Janaína cogitava pedir a reprovação das contas do governador Pedro Taques.

Conforme o consultor técnico Legislativo Xisto Bueno, há problemas no sistema de informática do painel eletrônico que necessitam de correções. Lembra que no final do ano passado houve votação por meio de cédulas em razão da “pane” no LED. “Há também correções que precisam ser feitas nas luminárias. Mas os deputados estão na Assembleia”, justifica ao e completa que os ajustes serão feitos por meio de pregão.

O novo painel de LED da Assembleia, que custou R$ 353 mil, tem apenas um ano de uso. A licitação para adquiri-lo teve lance inicial de R$ 1 milhão. Entretanto, a empresa vencedora acabou fornecendo a tela de LED, a tecnologia e o sistema de áudio por R$ 353 mil.

A paralisação das sessões vai beneficiar a deputada de oposição Janaina Riva (PMDB) já que o prazo de pedido de vista das contas do governador Pedro Taques (PSDB) venceu na terça (17). A peemedebista alega que a documentação é extensa e precisaria de mais tempo para analisá-la, o que deverá ser feito neste período.

De todo modo, Janaina havia adiantado ao que pelo menos três erros graves foram identificados pela sua assessora jurídica. Irregularidades, segundo a deputada, similares às que resultaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O líder do governo na Assembleia, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), por sua vez, diz que respeitava o posicionamento da peemedebista, no entanto, não vislumbrou motivos para o pedido de reprovação das contas do governador.

Até a publicação desta matéria, no entanto, a Assembleia não soube informar o quanto as correções no Plenário custarão aos cofres públicos.