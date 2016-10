Assembleia e Sesp assinam Termo para garantir conduções coercitivas

Para o presidente da CPI dos Frigoríficos, deputado Nininho, colaboração da Sesp é importante no andamento dos trabalhos, pois os depoimentos são fundamentais para a finalização dos relatórios

A Assembleia e a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) assinaram Termo de Cooperação Técnica garantir a realização de intimações e conduções coercitivas dentro ou fora do Estado, diante dos requisitos legais e determinações das CPIs. O documento já foi publicado no Diário Oficial.

A CPI dos Frigoríficos, após analisada a necessidade de realizar condução coercitiva de pessoas para as oitivas, pediu auxilio à Sesp. Com isso, o secretário Rogers Jarbas, atendeu à solicitação dos membros disponibilizando policiais civis para acompanhamento oficial de diligências no cumprimento das intimações e conduções.

De acordo com o presidente da CPI dos Frigoríficos, deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), a colaboração da Segurança Pública é fundamental para o andamento dos trabalhos. “Os depoimentos são primordiais para a conclusão do relatório final de uma CPI, por isso, não podemos descartar oitivas, já que alguns são depoimentos chave, sendo assim, em casos excepcionais a condução coercitiva se faz necessária”, explicou .

O presidente da Assembleia, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB), destacou a importância do acordo com a Sesp, que contribuirá para a superação de uma das grandes dificuldades das CPIs, a intimação com condução coercitiva de testemunhas ou indiciados. “Desde o início desta gestão, a Mesa Diretora tem procurado dar condições adequadas de trabalho às CPIs, que são instrumentos importantíssimos no trabalho de fiscalização. Este termo de cooperação vai assegurar o cumprimento das diligências, com apoio policial e seguindo todos os requisitos legais”, lembrou.

Maluf recorda que a Assembleia tem quatro e já teve cinco CPIs simultâneas, exercendo seu poder de fiscalização de forma independente e no uso de suas prerrogativas institucionais. Além da CPI dos Frigoríficos, estão em andamento as CPIs da Renúncia e Sonegação Fiscal e do MPE. Já as CPIs das Obras da Copa e das OSS foram concluídas neste mês.

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública, Rogers Jabas, as CPIs contribuem com o processo democrático por meio das apurações emitidas via relatórios, e a parceria com a Sesp vai garantir a agilidade dos depoimentos que depender de condução coercitiva. "As CPIs são instrumentos fundamentais para o fortalecimento da democracia, por meio do Termo de Cooperação, vamos auxiliar a Assembleia na produção dos elementos de prova, para que as comissões sejam realizadas com a máxima eficiência e tempo viável para emissão dos relatórios finais”, concluiu.

CPIs

As Comissões Parlamentares de Inquérito tem como prerrogativa investigar fato de relevante interesse público e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social. Os poderes de investigação são equiparados a autoridades judiciais, tais como determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações e documentos, requerer a audiências, ouvir depoimentos de autoridades federais, estaduais e municipais, bem como requisitar os serviços de quaisquer autoridades, inclusive policiais. Além disso, essas comissões podem deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas e estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária. (Com Assessoria)