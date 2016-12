Atualização da Planta Genérica pode ser votada em sessão extraordinária

A mensagem do Executivo municipal que diz respeito à atualização da Planta Genérica de Cuiabá e que poderá ter impacto sobre o valor arrecadado com o IPTU, foi retirada de tramitação durante sessão ordinária na manhã desta quinta (22), na Câmara.

Assessoria Vereadores por Cuiabá decidem votar atualização da Planta Genérica em sessão no dia 27

O líder do governo no Parlamento, Domingos Sávio (PSD), solicitou a retirada da mensagem 790/2015 porque, segundo ele, essa matéria precisa ser refeita e atualizada. “Eu, como líder do prefeito Mauro Mendes (PSB), solicito a retirada de tramitação”, disse em plenário.

Conforme Domingos, de um ano pra cá houve depreciação no valor do imóvel, destacando que o percentual de aumento do IPTU não pode ser votado dessa forma. “Se tiver tempo hábil, nós vamos fazer uma reformulação nessa mensagem, atualizar e, assim, enviaremos para a Câmara. Nós entendemos que isso é uma recomendação, não uma obrigatoriedade, até porque o Tribunal de Contas não pode cometer esse equívoco com a Casa de Leis”, sustenta.

Em novembro, o Pleno do Tribunal de Contas havia determinado a atualização da Planta Genérica. A revisão vinha sendo discutida desde 2015 e ainda não tinha sido aprovada pelo Legislativo. A atualização deveria ter sido feita no início do ano. Segundo o TCE, a não atualização prejudica o município, porque a arrecadação pode estar sendo programada com valores defasados.

A Planta Genérica de Valores é o instrumento legal no qual estão estabelecidos os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção do município, que possibilita obter o valor venal dos imóveis. Assim, aumentando o índice, automaticamente fica alterado o valor a ser pago pelo contribuinte. Isso porque a cobrança do IPTU é calculada com base no valor venal dos imóveis territoriais e prediais, sendo cobrado 2% e 0,4 %, respectivamente, do valor total.

Apesar do pedido de retirada da pauta, Domingos avalia que o projeto pode voltar à votação até semana que vem. “O que cabe é a sociedade participar dessas sessões e ver quem que vai votar pelo aumento do IPTU”, pontua Domingos. O presidente da Câmara, Haroldo kuzai, já marcou para a próxima terça (27), às 10h, uma sessão extraodinária. As sessões ordinárias foram encerradas hoje.

Bastidores

O prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB) esteve ontem (21) reunido com alguns vereadores e teria pedido empenho na atualização da Planta Genérica de Cuiabá e do Código Tributário.

Assista, abaixo, momento em que vereadores retiram pauta da Planta Genérica.