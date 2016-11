Aumento da tributação pode causar efeito catastrófico em MT, diz Oscar

Assessoria Frente Parlamentar do Comércio pretende debater reforma tributária proposta pelo Executivo

A Assembleia acaba de instalar a Frente Parlamentar em defesa do Setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para debater a proposta de reforma tributária que será encaminhada pelo Governo do Estado até o próximo dia 20. O Executivo anunciou que pretende unificar a cobrança com a aplicação de três alíquotas para garantir isonomia na cobrança. A proposta gerou resistência dos segmentos, principalmente o atacadista, sob a alegação de que será penalizado com aumento de impostos.

O presidente da Frente Parlamentar, deputado estadual Oscar Bezerra (PSB), afirma que a Assembleia pretende defender e dar segurança ao setor que emprega 400 mil pessoas em Mato Grosso. O socialista ainda lembrou que até setembro, o comércio arrecadou mais de R$ 2,7 bilhões, o que equivale a 45,31% do ICMS arrecadado pelo Estado.

“Defender o comércio não é defender empresário. Defender o comércio é defender cada um dos mais de três milhões de mato-grossenses que dependem desta atividade básica para sustentar suas famílias. Seja para ganhar o pão. Seja porque é nela onde encontra o pão que alimenta seus filhos”, declarou Oscar durante a solenidade de instalação da Frente Parlamentar.

Além disso, Oscar pontuou que a isonomia proposta pelo Poder Executivo precisa ser melhor discutida. Segundo o socialista, tratar com igualdade. “A isonomia da alíquota do ICMS está entre os pontos que precisam ser melhor discutidos. Setores, como o do comércio atacadista, que concorrem diretamente com os estados vizinhos, já vem sendo prejudicados. E um eventual aumento da tributação pode causar efeito catastrófico”, completou.

Representantes de diversas entidades de classe, entre elas Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Fecomércio, participaram da instalação da Frente Parlamentar. A OAB Seccional Mato Grosso foi representada pela Comissão de Estudos Tributários e Defesa do Contribuinte.

O presidente da CDL, Paulo Gasparotto, declarou que o segmento está disposto a debater a reforma tributária. Entretanto, enfatizou que o setor não aceita nenhum aumento de impostos. “Temos que barrar o aumento de impostos sob pena dos empresários terem que assumir uma posição de legitima defesa. Sonegar porque por não poder pagar”.

A partir da próximo semana, a Frente Parlamentar começa a debater a reforma tributária de forma individual com os segmentos. Conforme Oscar, a idéia consiste em fazer a mediação entre os diversos setores para aprimorar a proposta do Executivo sem que nenhum segmento da economia seja penalizado.

Mato Grosso é o único Estado brasileiro que ainda não trabalha com o modelo proposto pelo governo Taques, que resulta de estudos elaborados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). A mudança busca corrigir anomalias do atual regime tributário estadual, como a fixação de diferentes alíquotas para o mesmo produto, resultando em concorrência desleal ao privilegiar alguns em detrimento de outros, conforme alega o Poder Executivo.

Reforma tributária prevê unificação de cobrança aplicando três alíquotas

A frente parlamentar tem Oscar Bezerra como presidente. Os deputados estaduais Janaína Riva (PMDB), Carlos Avalone (PSDB), Sebastião Resende (PSC), José Domingos Fraga (PSD) e Dilmar Dal Bosco (DEM) são membros.

Após pressão, Legislativo cria frente parlamentar em defesa do comércio