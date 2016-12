Aumento do IPTU fica para 2017, mas haverá correção de inflação

Os vereadores por Cuiabá deixaram para 2017 a discussão sobre o aumento da planta genérica que acarreta no aumento do IPTU. O projeto do Executivo foi retirado de pauta pelo líder do prefeito vereador Domingos Sávio (). Agora, cabe ao futuro prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) tomar a iniciativa de fazer as devidas correções, que só passam a valer a partir de 2018.

Há a possibilidade de o prefeito Mauro Mendes fazer um decreto para estabelecer a correção inflacionária, mas a medida ainda pode ficar para o peemedebista.

O vereador Dilemário Alencar (PTB), do grupo favorável a aprovação do aumento, diz que mesmo com a pressão popular e o momento de crise econômica as mudanças devem ser feitas. Há orientação do TCE para que a lei municipal seja cumprida e, segundo ele, o Judiciário pode entrar com ação a qualquer momento para obrigar a atualizar a planta genérica.

“A questão está confusa porque o prefeito teria baixado um decreto atualizando a planta genérica. Então os vereadores resolveram não discutir mais o assunto, retirou de pauta, não vai colocar em regime de urgência e a discussão acontece ano que vem”, disse Dilemário.

O vereador Toninho de Souza (PSD), do grupo contra o aumento, disse que os pontos mais polêmicos ficaram para o ano que vem. “São a planta genérica, que aumenta o IPTU e ultrapassaria 30%; e o código tributário, que aumenta o valor pago na transação da venda de imóvel”, explica.

Em novembro, o Pleno do Tribunal de Contas havia determinado a atualização da Planta Genérica. A revisão vinha sendo discutida desde 2015 e ainda não tinha sido aprovada pelo Legislativo. A atualização deveria ter sido feita no início do ano, mas, até o momento, não aconteceu. Segundo o TCE, a não atualização prejudica o município, porque a arrecadação pode estar sendo programada com valores defasados.

A Planta Genérica de Valores é o instrumento legal no qual estão estabelecidos os valores unitários de metro quadrado de terreno e de construção do município, que possibilita obter o valor venal dos imóveis. Assim, aumentando o índice, automaticamente, fica alterado o valor a ser pago pelo contribuinte. Isso porque a cobrança do IPTU é calculada com base no valor venal dos imóveis territoriais e prediais, sendo cobrado 2% e 0,4 %, respectivamente, do valor total.