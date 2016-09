Barranco assume vaga prometendo oposição, mas diz priorizar o diálogo

Marcos Lopes/ALMT Barranco critiva governo Taques a analisa convite da oposição para compor bloco independente

O deputado estadual Valdir Barranco (PT), empossado na tarde desta quarta (21) após ser declarado elegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assume a cadeira na Assembleia prometendo fazer oposição ao governador Pedro Taques (PSD). Entretanto, promete priorizar o diálogo no exercício do mandato parlamentar.

“Em 2014, conjuntura nos colocou em palanques diversos com plataformas de governo diversas e nos tornamos oposição. Mas vou ser oposição responsável que busca dialogar com Executivo e procurar soluções. O que for bom para população, vamos aprovar. Serei oposição saudável, inteligente e dialogando sempre”, declarou Valdir Barranco.

O petista também avalia o Governo Taques como precário. Segundo Barranco, já se passaram quase dois anos e a administração estadual ainda não mostrou resultados satisfatórios. “Tenho andando por Mato Grosso e recebido muitas reclamações sobre a paralisação do governo. Além disso, vejo uma atuação acintosa contra os direitos do funcionalismo. Farei oposição com diálogo e respeito, mas não aceito nenhum direito a menos”, completou.

Barranco também está avaliando o convite da deputada estadual Janaína Riva (PMDB) para compor o bloco independente para manter sete integrantes. Além da peemedebista, a composição inclui Emanuel Pinheiro (PMDB), Silvano Amaral (PMDB), Zeca Viana (PDT), Zé Carlos do Pátio (Solidariedade) e Sebastião Rezende (PSC).

Caso Barranco aceite o convite, a correlação de forças não será alterada. Isso porque o petista ocupa a vaga deixada por Pery Taborelli (PV), que também integrava o bloco independente.

Na solenidade de posse, Barranco agradeceu a Deus a quem atribui a sustentação na batalha jurídica para assegurar o mandato. Inclusive citou trechos do hino evangélico Sabor de Mel.

Ex-superintendente do Incra, Barranco prometeu priorizar as demandas da regularização fundiária rural e urbana. Também reforçou o compromisso com o municipalismo por ser ex-prefeito de Nova Bandeirantes. “Meu mandato atuará contra o racismo, a homofobia e tudo aquilo que oprime e viola a cidadania”, garantiu.

A posse de Barranco foi prestigiada pelo deputado federal Ságuas Moraes e por lideranças do PT mato-grossense. O parlamentar ainda fez homenagem ao advogado Elvis Klauk Júnior, que o assistiu na batalha jurídica pela posse.