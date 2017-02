Base manobra, sai do plenário e adia votação das contas de Taques; painel segue danificado

Maurício Barbant Presidente da AL, Eduardo Botelho diz que sair do plenário para barrar votação faz parte do processo

Os integrantes da base governista se retiraram do plenário para não apreciar as contas do governador Pedro Taques no exercício 2015 na sessão ordinária da Assembleia nesta terça (07). A manobra foi adotada porque havia somente o quórum mínimo de 13 deputados, incluindo quatro oposicionistas no plenário.

O presidente da Assembleia, deputado estadual Eduardo Botelho (PSB), declarou que a manobra é legítima. “A saída do plenário para impedir a votação faz parte do processo legislativo. Decidimos nos retirar porque a oposição poderia adotar a mesma postura e inviabilizar a votação, o que seria uma derrota da base. Amanhã, as contas serão apreciadas”, explicou.

Alguns deputados estaduais ainda usaram a pane do painel eletrônico, que está sem funcionar porque um raio atingiu a fiação elétrica, como justificativa para não apreciar as contas de Taques em 2015. O equipamento de LED custou R$ 353 mil e foi inaugurado em 12 de janeiro de 2016.

Entretanto, a Assembleia já realizou votações importantes com o painel eletrônico em manutenção. Matérias polêmicas como aprovação do novo Fethab e apreciação de vetos do Executivo foram realizadas com cédulas de papel e urna de lona.

Com a manobra da base, a deputada estadual Janaina Riva (PMDB) acabou não devolvendo as contas de Taques que estão sob vista desde o mês passado. A devolução deve ocorrer na sessão vespertina desta quarta (08) para garantir a apreciação.

Apesar do parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Janaina promete votar pela reprovação. A parlamentar alega que sua equipe técnica analisou as planilhas e encontrou não cumprimento de metas orçamentárias, estouro do limite de gastos com pessoal previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e contratação de empréstimos sem aval do Legislativo.

Presenças

Além de Botelho, estavam presentes os seguintes integrantes da base governista: Saturnino Masson (PSDB), Oscar Bezerra (PSB), Romoaldo Júnior (PMDB), Zé Domingos Fraga (PSD), Jajah Neves (PSDB), Wancley Carvalho (PV), Nininho (PSD), Pedro Satélite (PSD), Wagner Ramos (PSD) e Daltinho (Solidariedade). A oposição foi representada por Janaina, Allan Kardec (PT), Zeca Viana (PDT) e Sebastião Resende (PSC).