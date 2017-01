Binotti agradece equipe e aponta trabalho e dedicação durante gestão

Assessoria Ex-prefeito Otaviano Pivetta entrega faixa para eleito Binotti que conduzirá Lucas do Rio Verde

Logo após conseguir o comando da Mesa Diretora da Câmara de Lucas do Rio Verde, o vereador Jiloir Peliciolo, o Mano da Saúde (PSD), conduziu o ato que deu posse ao prefeito e vice-prefeito eleitos, Luiz Binotti (PSD) e Silvio Fávero (DEM).

A chapa encabeçada por Binotti e o vice derrotaram nas últimas eleições o agora ex-prefeito Otaviano Pivetta (PSB), num resultado considerado surpreendente pelos analistas políticos. A sessão de posse foi conduzida pelo vereador mais votado, conforme estabelece o Regimento Interno.

Pela ordem, empossou os parlamentares eleitos e reeleitos, depois conduziu a polêmica eleição da Mesa Diretora para os próximos dois anos. O candidato derrotado para a Mesa, Airton Callai (PSB), era do grupo de oposição a Binotti, que tem apoio de nada menos que seis dos nove vereadores. Governará, portanto, com ampla maioria dos parlamentares a seu lado. O plenário, com capacidade para 300 pessoas, estava lotado.

Ao Pivetta sobrou entregar à Câmara o balanço de valores e resultados do mandato ao lado de Miguel Vaz. Vários políticos acompanharam a sessão de posse, entre elas o secretário de Política Agrícola de Mato Grosso, Neri Geller (PMDB), o ex-prefeito de Lucas do Rio Verde Marino Franz (PSDB) e o comandante regional da Polícia Militar, tenente-coronel Cunha.

Em coletiva logo após a posse, prefeito e vice falaram sobre “responsabilidade e comprometimento” durante o mandato. “O cidadão saberá onde serão investidos os recursos. Quero agradecer aos gestores que trabalharam até aqui pela nossa cidade. Todos se empenharam e se dedicaram a Lucas. Não vai faltar trabalho, dedicação e humildade”, disse Binotti.